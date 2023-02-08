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"Призрак" с помощью дрона навел удар по украинским позициям в ДНР - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/udar-1850555045.html
"Призрак" с помощью дрона навел удар по украинским позициям в ДНР
"Призрак" с помощью дрона навел удар по украинским позициям в ДНР - РИА Новости, 08.02.2023
"Призрак" с помощью дрона навел удар по украинским позициям в ДНР
Минометчики 14-го батальона территориальной обороны "Призрак", входящего во 2-й Армейский корпус (бывшая Народная милиция), с помощью разведывательного дрона... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:24
2023-02-08T14:24
специальная военная операция на украине
донецк
северск
луганская народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Минометчики 14-го батальона территориальной обороны "Призрак", входящего во 2-й Армейский корпус (бывшая Народная милиция), с помощью разведывательного дрона скорректировали свой огонь и попали по позициям украинских националистов в окрестностях села Спорное, следует из видео, снятого с помощью дрона и предоставленного в распоряжение РИА Новости. Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Взятие Спорного позволит развивать наступление на город Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Сейчас бои ведутся примерно в 2 километрах от Спорного. Село остается под контролем украинских националистов, однако силы ЛНР, ныне вошедшие в состав ВС РФ, ведут активное наступление. Минометный огонь по украинским позициям на окраине Спорного ведут минометчики 14-ого батальона территориальной обороны "Призрак". Украинские силовики разместили свои позиции в траншеях в полях около села. Корректировку огня бойцы "Призрака" ведут с помощью беспилотников. Первый удар по позициям националистов пришелся примерно в 50 метрах от цели. После этого минометчики скорректировали огонь и ударили точнее: вторая мина попала точно в окоп, где находился украинский расчет. Их потери еще предстоит оценить. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
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донецк
северск
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донецк, северск, луганская народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Северск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
14:24 08.02.2023
 
"Призрак" с помощью дрона навел удар по украинским позициям в ДНР

Минометчики батальона "Призрак" с помощью дрона навели удар по украинским позициям в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня
Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Минометчики 14-го батальона территориальной обороны "Призрак", входящего во 2-й Армейский корпус (бывшая Народная милиция), с помощью разведывательного дрона скорректировали свой огонь и попали по позициям украинских националистов в окрестностях села Спорное, следует из видео, снятого с помощью дрона и предоставленного в распоряжение РИА Новости.
Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Взятие Спорного позволит развивать наступление на город Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Сейчас бои ведутся примерно в 2 километрах от Спорного. Село остается под контролем украинских националистов, однако силы ЛНР, ныне вошедшие в состав ВС РФ, ведут активное наступление.
Минометный огонь по украинским позициям на окраине Спорного ведут минометчики 14-ого батальона территориальной обороны "Призрак". Украинские силовики разместили свои позиции в траншеях в полях около села.
Корректировку огня бойцы "Призрака" ведут с помощью беспилотников. Первый удар по позициям националистов пришелся примерно в 50 метрах от цели. После этого минометчики скорректировали огонь и ударили точнее: вторая мина попала точно в окоп, где находился украинский расчет. Их потери еще предстоит оценить.
Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
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