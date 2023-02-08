https://ria.ru/20230208/udar-1850555045.html

"Призрак" с помощью дрона навел удар по украинским позициям в ДНР

"Призрак" с помощью дрона навел удар по украинским позициям в ДНР - РИА Новости, 08.02.2023

"Призрак" с помощью дрона навел удар по украинским позициям в ДНР

Минометчики 14-го батальона территориальной обороны "Призрак", входящего во 2-й Армейский корпус (бывшая Народная милиция), с помощью разведывательного дрона... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:24

2023-02-08T14:24

2023-02-08T14:24

специальная военная операция на украине

донецк

северск

луганская народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Минометчики 14-го батальона территориальной обороны "Призрак", входящего во 2-й Армейский корпус (бывшая Народная милиция), с помощью разведывательного дрона скорректировали свой огонь и попали по позициям украинских националистов в окрестностях села Спорное, следует из видео, снятого с помощью дрона и предоставленного в распоряжение РИА Новости. Спорное находится в 111 километрах к северу от Донецка, на границе с ЛНР. Взятие Спорного позволит развивать наступление на город Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску. Сейчас бои ведутся примерно в 2 километрах от Спорного. Село остается под контролем украинских националистов, однако силы ЛНР, ныне вошедшие в состав ВС РФ, ведут активное наступление. Минометный огонь по украинским позициям на окраине Спорного ведут минометчики 14-ого батальона территориальной обороны "Призрак". Украинские силовики разместили свои позиции в траншеях в полях около села. Корректировку огня бойцы "Призрака" ведут с помощью беспилотников. Первый удар по позициям националистов пришелся примерно в 50 метрах от цели. После этого минометчики скорректировали огонь и ударили точнее: вторая мина попала точно в окоп, где находился украинский расчет. Их потери еще предстоит оценить. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850269493.html

донецк

северск

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, северск, луганская народная республика, вооруженные силы рф, безопасность