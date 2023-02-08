https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850548198.html

Эксперты рассказали, отменяют ли россияне туры в Турцию

Эксперты рассказали, отменяют ли россияне туры в Турцию - РИА Новости, 08.02.2023

Эксперты рассказали, отменяют ли россияне туры в Турцию

Россияне продолжают бронировать туры в Турцию, несмотря на информацию о последствиях землетрясения в юго-восточных регионах страны, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:05

2023-02-08T16:05

2023-02-08T16:05

туризм

туризм

новости - туризм

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россияне продолжают бронировать туры в Турцию, несмотря на информацию о последствиях землетрясения в юго-восточных регионах страны, сообщает АТОР. "Среднедневные продажи летних туров в Турцию не показывают отрицательной динамики. Сейчас на курорты республики у организованных отдыхающих приходится 65 процентов всех бронирований путевок на летний сезон", — рассказали в ассоциации. Эксперты отметили, что как в день землетрясения, 6 февраля, так и все следующие сутки, 7 февраля, никто из крупнейших участников рынка не отмечал фактов аннуляции забронированных туров ни в Стамбул, ни в Анталью. Трагические события не оказали влияния и на стоимость туров. "Цены на пакеты, наземное обслуживание и отели на курортах Антальи и в Стамбуле не менялись. Ни на лето, ни на ближайшие даты, ни в сторону повышения, ни в сторону снижения", — указали в АТОР. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в утром 6 февраля. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно — магнитудой 7,6. Число погибших превысило семья тысяч. Президент объявил семидневный общенациональный траур, а в десяти затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850510604.html

турция

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)