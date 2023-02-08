https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850526211.html

Россия направит в Турцию врачей для помощи пострадавшим при землетрясении

Россия направит в Турцию врачей для помощи пострадавшим при землетрясении - РИА Новости, 08.02.2023

Россия направит в Турцию врачей для помощи пострадавшим при землетрясении

Бригада российских врачей будет направлена в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:55

2023-02-08T12:55

2023-02-08T13:03

турция

россия

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

алексей кузнецов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850481474_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_8e03ed46d462243f36f3a10d8acaf722.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Бригада российских врачей будет направлена в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 7108 человек, ранены 40 910 человек.Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), алексей кузнецов, владимир путин