В Турции пожилой мужчина выжил, пробыв 53 часа под завалами

АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Спасателям спустя 53 часа удалось достать мужчину преклонного возраста живым из-под завалов в Кахраманмараше – эпицентре сокрушительного землетрясения в Турции, передает телеканал TRT Haber. "В Кахраманмараше спасательные бригады спустя 53 часа извлекли из-под завалов еще одного живого человека", - сообщил телеканал. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром - оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, приблизилось к 5,9 тысячам, раненых – превысило 34,8 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Спасателям спустя 53 часа удалось достать мужчину преклонного возраста живым из-под завалов в Кахраманмараше – эпицентре сокрушительного землетрясения в Турции, передает телеканал TRT Haber.
"В Кахраманмараше спасательные бригады спустя 53 часа извлекли из-под завалов еще одного живого человека", - сообщил телеканал.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром - оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, приблизилось к 5,9 тысячам, раненых – превысило 34,8 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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