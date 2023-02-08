https://ria.ru/20230208/turtsiya-1850475178.html

В Турции пожилой мужчина выжил, пробыв 53 часа под завалами

В Турции пожилой мужчина выжил, пробыв 53 часа под завалами - РИА Новости, 08.02.2023

В Турции пожилой мужчина выжил, пробыв 53 часа под завалами

Спасателям спустя 53 часа удалось достать мужчину преклонного возраста живым из-под завалов в Кахраманмараше – эпицентре сокрушительного землетрясения в Турции, РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:53

2023-02-08T09:53

2023-02-08T09:53

в мире

турция

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Спасателям спустя 53 часа удалось достать мужчину преклонного возраста живым из-под завалов в Кахраманмараше – эпицентре сокрушительного землетрясения в Турции, передает телеканал TRT Haber. "В Кахраманмараше спасательные бригады спустя 53 часа извлекли из-под завалов еще одного живого человека", - сообщил телеканал. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром - оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, приблизилось к 5,9 тысячам, раненых – превысило 34,8 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

кахраманмараш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести. 2023-02-08T09:53 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии