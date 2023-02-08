Восстановление Турции может вызвать рост цен на металлы, считает эксперт

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы в Турции потребуют больших объемов стальной продукции, что может поднять мировые цены на определенные позиции на 7-10% в краткосрочной перспективе, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "Цены на стальную арматуру, плоский прокат и трубы могут в ближайшие дни подняться на 7-10%, так как их большие объемы могут потребоваться для восстановления разрушенных жилых домов, промышленных и торговых зданий, мостов в Турции. Поэтому, когда начнутся восстановительные работы, то спрос на сталь в Турции вырастет и будет толкать вверх цены, сперва на внутреннем, затем и на мировом рынке", - заявил Хазанов. По словам эксперта, Турция является крупным экспортером арматуры, однако нельзя исключать вероятность того, что часть металлургических предприятий страны пострадали от подземных толчков. "Во всяком случае многие из них сейчас не работают из-за опасения новых сейсмических ударов", - добавил он. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 8574 человека, ранены 49133, обрушились порядка 6 тысяч 444 зданий.
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы в Турции потребуют больших объемов стальной продукции, что может поднять мировые цены на определенные позиции на 7-10% в краткосрочной перспективе, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
"Цены на стальную арматуру, плоский прокат и трубы могут в ближайшие дни подняться на 7-10%, так как их большие объемы могут потребоваться для восстановления разрушенных жилых домов, промышленных и торговых зданий, мостов в Турции. Поэтому, когда начнутся восстановительные работы, то спрос на сталь в Турции вырастет и будет толкать вверх цены, сперва на внутреннем, затем и на мировом рынке", - заявил Хазанов.
По словам эксперта, Турция является крупным экспортером арматуры, однако нельзя исключать вероятность того, что часть металлургических предприятий страны пострадали от подземных толчков. "Во всяком случае многие из них сейчас не работают из-за опасения новых сейсмических ударов", - добавил он.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 8574 человека, ранены 49133, обрушились порядка 6 тысяч 444 зданий.
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