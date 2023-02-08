https://ria.ru/20230208/trevoga-1850668028.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в среду в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:08
2023-02-08T20:08
2023-02-08T20:08
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в среду в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным министерства, сигнал тревоги начал звучать в 19.48 мск. Ранее в среду воздушная тревога была объявлена в этих областях около 17.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Киев
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу