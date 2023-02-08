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В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/trevoga-1850615015.html
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2023
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:51
2023-02-08T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в период с 16.38 по 16.41 мск. Ранее в среду тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина
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в мире, украина, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
16:51 08.02.2023
 
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги начал звучать в период с 16.38 по 16.41 мск.
Ранее в среду тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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