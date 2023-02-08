https://ria.ru/20230208/trevoga-1850615015.html
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2023
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:51
2023-02-08T16:51
2023-02-08T16:51
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в период с 16.38 по 16.41 мск. Ранее в среду тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230208/vzryvy-1850540860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу