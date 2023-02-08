https://ria.ru/20230208/trevoga-1850615015.html

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2023

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:51

2023-02-08T16:51

2023-02-08T16:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в период с 16.38 по 16.41 мск. Ранее в среду тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230208/vzryvy-1850540860.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, запорожская область, вооруженные силы рф