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В Петербурге с рельсов сошел трамвай - РИА Новости, 08.02.2023
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В Петербурге с рельсов сошел трамвай
В Петербурге с рельсов сошел трамвай - РИА Новости, 08.02.2023
В Петербурге с рельсов сошел трамвай
Трамвай сошел с рельсов в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:20
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происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс". Инцидент произошел в среду утром на Дальневосточном проспекте. Там отметили, что специальная комиссия предприятия установит причины инцидента. Трамваи до окончания оперативных работ на Дальневосточном проспекте следуют по измененным маршрутам: №39 - по улице Коллонтай до проспекта Солидарности, №65 - по маршруту А (круговой маршрут), трамваи, следующие от Новочеркасского проспекта, направляются до Малой Охты.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
11:20 08.02.2023
 
В Петербурге с рельсов сошел трамвай

В Петербурге на Дальневосточном проспекте с рельсов сошел трамвай, никто не пострадал

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкТрамвай в Санкт-Петербурге
Трамвай в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Трамвай в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Инцидент произошел в среду утром на Дальневосточном проспекте.
"Сход вагона. На месте работает аварийная бригада "Горэлектротранса". Пострадавших нет. Движение будет восстановлено в ближайшее время", - рассказали в "Горэлектротрансе".
Там отметили, что специальная комиссия предприятия установит причины инцидента.
Трамваи до окончания оперативных работ на Дальневосточном проспекте следуют по измененным маршрутам: №39 - по улице Коллонтай до проспекта Солидарности, №65 - по маршруту А (круговой маршрут), трамваи, следующие от Новочеркасского проспекта, направляются до Малой Охты.
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
10:15
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