https://ria.ru/20230208/titov-1850590214.html

Титов прокомментировал введение британских санкций против него

Титов прокомментировал введение британских санкций против него - РИА Новости, 08.02.2023

Титов прокомментировал введение британских санкций против него

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов высказался о санкциях, которые против него ввела в среду Великобритания: на... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:59

2023-02-08T15:59

2023-02-08T15:59

экономика

россия

лондон

борис титов

павел титов

деловая россия

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов высказался о санкциях, которые против него ввела в среду Великобритания: на работе это не скажется, но в Британском королевстве не всё ладно. "Если и до омбудсменов - защитников добрались, то значит, не всё ладно в Британском королевстве. На моей работе это никак не скажется. Как и раньше, буду защищать бизнес от чиновников, кстати, в том числе и английский, если его права будут нарушены", - сказал Титов РИА Новости. "А если про вино - то в 2021 году Абрау в Лондоне получил высшую награду среди растущих виноделен, так что неплохое вино делаем. Теперь, конечно, могут и отнять, но вино от этого хуже не станет!", - добавил он. Новые санкции Британии коснулись уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Согласно заявлению на сайте британского правительства, помимо самого Титова, новые рестрикции также затронули и его сына - президента общественной организации "Деловая Россия" Павла Титова. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, в 2021 году увеличила выручку (за вычетом акциза) на 15% по сравнению с предыдущим годом - до рекордных 10,15 миллиарда рублей, согласно результатам управленческой отчетности компании. "Абрау-Дюрсо" включает в себя, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники и винодельню "Ведерниковъ". Основные владельцы компании - семья Титова.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html

https://ria.ru/20230208/neft-1850475939.html

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экономика, россия, лондон, борис титов, павел титов, деловая россия, абрау-дюрсо