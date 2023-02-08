Навязчивая маска: за что Тихонов не любил Штирлица
С татуировкой и везением
Первую роль сыграл в кино еще во время учебы во ВГИКе — Володю Осьмухина в легендарной "Молодой гвардии".
Кадр из фильма "Дело было в Пенькове". Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина
Кадр из фильма "Дело было в Пенькове". Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина
Кадр из художественного фильма "Дело было в Пенькове" (1957 год). Режиссер Станислав Ростоцкий. В ролях: Тоня — Майя Менглет (слева), Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина
Кадр из художественного фильма "Дело было в Пенькове" (1957 год). Режиссер Станислав Ростоцкий. В ролях: Тоня — Майя Менглет (слева), Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина
IV Международный кинофестиваль. Советские актеры — участники фестиваля перед демонстрацией фильма "Война и мир" в Кремлевском дворце съездов: Анастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева (слева направо)
IV Международный кинофестиваль. Советские актеры — участники фестиваля перед демонстрацией фильма "Война и мир" в Кремлевском дворце съездов: Анастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева (слева направо)
Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов в роли Андрея Болконского на съемках фильма "Война и мир" по роману Льва Толстого
Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов в роли Андрея Болконского на съемках фильма "Война и мир" по роману Льва Толстого
Артистка Людмила Савельева (справа) в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов (слева) в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир»
Артистка Людмила Савельева (справа) в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов (слева) в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир»
Кадр из кинофильма "Война и мир" по роману Л. Н. Толстого. В роли Андрея Болконского — актер Вячеслав Тихонов (слева), в роли Пьера Безухова — актер и режиссер фильма Сергей Бондарчук
Кадр из кинофильма "Война и мир" по роману Л. Н. Толстого. В роли Андрея Болконского — актер Вячеслав Тихонов (слева), в роли Пьера Безухова — актер и режиссер фильма Сергей Бондарчук
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли князя Андрея Болконского в фильме "Война и мир"
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли князя Андрея Болконского в фильме "Война и мир"
Кадр из фильма "Дело было в Пенькове". Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина
Кадр из художественного фильма "Дело было в Пенькове" (1957 год). Режиссер Станислав Ростоцкий. В ролях: Тоня — Майя Менглет (слева), Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина
IV Международный кинофестиваль. Советские актеры — участники фестиваля перед демонстрацией фильма "Война и мир" в Кремлевском дворце съездов: Анастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева (слева направо)
Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов в роли Андрея Болконского на съемках фильма "Война и мир" по роману Льва Толстого
Артистка Людмила Савельева (справа) в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов (слева) в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир»
Кадр из кинофильма "Война и мир" по роману Л. Н. Толстого. В роли Андрея Болконского — актер Вячеслав Тихонов (слева), в роли Пьера Безухова — актер и режиссер фильма Сергей Бондарчук
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли князя Андрея Болконского в фильме "Война и мир"
Актеры Нина Меньшикова в роли учительницы литературы (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Мельникова (справа) в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Актеры Нина Меньшикова в роли учительницы литературы (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Мельникова (справа) в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Кадр из фильма режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Киностудия имени М. Горького, 1968 год. В роли директора школы Ильи Мельникова — народный артист СССР Вячеслав Тихонов
Кадр из фильма режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Киностудия имени М. Горького, 1968 год. В роли директора школы Ильи Мельникова — народный артист СССР Вячеслав Тихонов
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Актер Вячеслав Тихонов в роли директора школы Ильи Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Актер Вячеслав Тихонов в роли директора школы Ильи Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Актеры Нина Меньшикова в роли учительницы литературы (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Мельникова (справа) в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Кадр из фильма режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Киностудия имени М. Горького, 1968 год. В роли директора школы Ильи Мельникова — народный артист СССР Вячеслав Тихонов
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Актер Вячеслав Тихонов в роли директора школы Ильи Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Тот самый Штирлиц
Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
Актеры Леонид Броневой в роли Мюллера (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актеры Леонид Броневой в роли Мюллера (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица и Екатерина Градова в роли Кэт в художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица и Екатерина Градова в роли Кэт в художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актриса Екатерина Градова (слева) в роли Кэт и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица на съемках телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой
Актриса Екатерина Градова (слева) в роли Кэт и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица на съемках телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой
Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького
Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького
Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов (слева) в роли Штирлица и Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов (слева) в роли Штирлица и Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актеры Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) и Светлана Светличная в роли Габи (слева) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актеры Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) и Светлана Светличная в роли Габи (слева) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького
Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
Актеры Леонид Броневой в роли Мюллера (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица и Екатерина Градова в роли Кэт в художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актриса Екатерина Градова (слева) в роли Кэт и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица на съемках телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой
Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького
Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов (слева) в роли Штирлица и Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актеры Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) и Светлана Светличная в роли Габи (слева) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького
Кадр из фильма "Белый Бим Черное ухо", 1977 год. Режиссер Станислав Ростоцкий. В главной роли — Вячеслав Тихонов (слева). Справа — актер Иван Рыжов, на втором плане — актриса Валентина Владимирова
Кадр из фильма "Белый Бим Черное ухо", 1977 год. Режиссер Станислав Ростоцкий. В главной роли — Вячеслав Тихонов (слева). Справа — актер Иван Рыжов, на втором плане — актриса Валентина Владимирова
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в главной роли в фильме "Белый Бим Черное ухо" (режиссер — Станислав Ростоцкий)
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в главной роли в фильме "Белый Бим Черное ухо" (режиссер — Станислав Ростоцкий)
Кадр из фильма "Белый Бим Черное ухо", 1977 год. Режиссер Станислав Ростоцкий. В главной роли — Вячеслав Тихонов (слева). Справа — актер Иван Рыжов, на втором плане — актриса Валентина Владимирова
Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в главной роли в фильме "Белый Бим Черное ухо" (режиссер — Станислав Ростоцкий)
Актеры Константин Желдин в роли Холтоффа (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актеры Константин Желдин в роли Холтоффа (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актеры Константин Желдин в роли Холтоффа (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Актер с дочерью Анной на юбилейном творческом вечере народного артиста СССР Вячеслава Тихонова
Актер с дочерью Анной на юбилейном творческом вечере народного артиста СССР Вячеслава Тихонова
Актер Вячеслав Тихонов раздает автографы после окончания юбилейного творческого вечера
Актер Вячеслав Тихонов раздает автографы после окончания юбилейного творческого вечера
Актер Вячеслав Тихонов на IX Российском кинофестивале "Кинотавр"
Актер Вячеслав Тихонов на IX Российском кинофестивале "Кинотавр"
Актер с дочерью Анной на юбилейном творческом вечере народного артиста СССР Вячеслава Тихонова
Актер Вячеслав Тихонов раздает автографы после окончания юбилейного творческого вечера
Актер Вячеслав Тихонов на IX Российском кинофестивале "Кинотавр"