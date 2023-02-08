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Навязчивая маска: за что Тихонов не любил Штирлица - РИА Новости, 08.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230208/tikhonov-1850285459.html
Навязчивая маска: за что Тихонов не любил Штирлица
Навязчивая маска: за что Тихонов не любил Штирлица - РИА Новости, 08.02.2023
Навязчивая маска: за что Тихонов не любил Штирлица
Аристократичный, красивый, с удивительной харизмой — в него были влюблены все женщины Советского Союза. А после выхода телесериала "Семнадцать мгновений весны"... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:00
2023-02-08T23:20
культура
станислав ростоцкий
театр киноактера
вгик
вячеслав тихонов
кино и сериалы
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Аристократичный, красивый, с удивительной харизмой — в него были влюблены все женщины Советского Союза. А после выхода телесериала "Семнадцать мгновений весны" мальчишки не давали ему прохода, где бы он ни появился. Но это его не очень радовало. О судьбе и кинокарьере Вячеслава Тихонова, которому сегодня 95, — в материале РИА Новости.С татуировкой и везениемВ юности он набил себе на руке татуировку "Слава". Потом пришлось замазывать гримом. В детстве каждый свободный вечер бегал в кинотеатр — "Чапаева" и "Александра Невского" посмотрел десятки раз. Его кумирами были Петр Алейников, Николай Черкасов, Борис Бабочкин. Первую роль сыграл в кино еще во время учебы во ВГИКе — Володю Осьмухина в легендарной "Молодой гвардии".Потом — Медведя в "Обыкновенном чуде". Сказку поставили в Театре киноактера Эраст Гарин и его жена Хеся Локшина. На Тихонова ходила смотреть вся театральная Москва. Кстати, сам Евгений Шварц был от него в восторге.Станислав Ростоцкий доверил молодому артисту роль весьма неоднозначного характерного персонажа Матвея в фильме "Дело было в Пенькове". А Сергей Бондарчук в "Войне и мире" мастерски использовал умение Тихонова идеально молчать в кадре и проживать в этот момент внутренний монолог героя.Благородный и мудрый учитель Мельников, сыгранный Тихоновым в картине "Доживем до понедельника", стал идеалом педагога, который не только передает детям опыт, но и помогает сформировать жизненную позицию.Тот самый ШтирлицКогда Татьяна Лиознова предложила ему роль Штирлица, он колебался: работа предстояла долгая, множество текстов, длинные планы, столь любимые режиссером… Вообще-то, сниматься должен был Арчил Гомиашвили, знакомый многим по роли Остапа Бендера. Но у того что-то не заладилось с графиком, да и худсовет засомневался.Вячеслав Васильевич справился с задачей блестяще. И маска разведчика к нему приклеилась. Сам Тихонов не любил эту роль: он куда выше оценивал свою работу в картине Ростоцкого "Белый Бим Черное ухо". Ну а когда на улице очередной подросток подбегал за автографом с криком "Штирлиц!", артист или отшучивался ("Иногда меня так называют"), или говорил: "Вы ошиблись".И когда его пригласили сыграть профессора Владимирова, отца Штирлица, в сериале "Исаев", он отказался, сославшись на усталость. Роль досталась Юрию Соломину.До последнего дня он сохранил привычку советских киноактеров: носил с собой несколько открыток с портретом — если вдруг понадобится дать автограф. И часто перед журналистами, пришедшими брать у него интервью, надписывал не старые кадры в образе Штирлица, а более поздние. Объяснял: "Просто вы брали интервью вот у этого человека (показывая на себя), а не этого (кивая в сторону кадра со Штирлицем)".Его последняя роль в кино — Бог в фильме Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви". В титрах этот персонаж обозначен просто как "Человек с нимбом". Режиссер представлял Всевышнего именно таким — с молчаливым взглядом, полным теплоты и участия, который может сказать куда больше, чем сотни слов.
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станислав ростоцкий, театр киноактера, вгик, вячеслав тихонов, кино и сериалы
Культура, Станислав Ростоцкий, Театр киноактера, ВГИК, Вячеслав Тихонов, Кино и сериалы
08:00 08.02.2023 (обновлено: 23:20 08.02.2023)
 

Навязчивая маска: за что Тихонов не любил Штирлица

© РИА Новости / Я. Гольдин / Перейти в медиабанкАктер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Я. Гольдин
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Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Аристократичный, красивый, с удивительной харизмой — в него были влюблены все женщины Советского Союза. А после выхода телесериала "Семнадцать мгновений весны" мальчишки не давали ему прохода, где бы он ни появился. Но это его не очень радовало. О судьбе и кинокарьере Вячеслава Тихонова, которому сегодня 95, — в материале РИА Новости.

С татуировкой и везением

В юности он набил себе на руке татуировку "Слава". Потом пришлось замазывать гримом. В детстве каждый свободный вечер бегал в кинотеатр — "Чапаева" и "Александра Невского" посмотрел десятки раз. Его кумирами были Петр Алейников, Николай Черкасов, Борис Бабочкин.

Первую роль сыграл в кино еще во время учебы во ВГИКе — Володю Осьмухина в легендарной "Молодой гвардии".
© РИА Новости / Перейти в медиабанкТихонов в фильме "Оптимистическая трагедия"
Тихонов в фильме Оптимистическая трагедия - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости
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Тихонов в фильме "Оптимистическая трагедия"
Потом — Медведя в "Обыкновенном чуде". Сказку поставили в Театре киноактера Эраст Гарин и его жена Хеся Локшина. На Тихонова ходила смотреть вся театральная Москва. Кстати, сам Евгений Шварц был от него в восторге.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Дело было в Пенькове". Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина

Кадр из фильма Дело было в Пенькове
1 из 7

Кадр из фильма "Дело было в Пенькове". Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из художественного фильма "Дело было в Пенькове" (1957 год). Режиссер Станислав Ростоцкий. В ролях: Тоня — Майя Менглет (слева), Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина

Кадр из кинофильма Дело было в Пенькове
2 из 7

Кадр из художественного фильма "Дело было в Пенькове" (1957 год). Режиссер Станислав Ростоцкий. В ролях: Тоня — Майя Менглет (слева), Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина

© РИА Новости
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© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в медиабанк

IV Международный кинофестиваль. Советские актеры — участники фестиваля перед демонстрацией фильма "Война и мир" в Кремлевском дворце съездов: Анастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева (слева направо)

IV Международный кинофестиваль. Советские актеры, участники фестиваля, перед демонстрацией фильма Война и мир в Кремлевском Дворце съездов
3 из 7

IV Международный кинофестиваль. Советские актеры — участники фестиваля перед демонстрацией фильма "Война и мир" в Кремлевском дворце съездов: Анастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева (слева направо)

© РИА Новости / Михаил Озерский
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов в роли Андрея Болконского на съемках фильма "Война и мир" по роману Льва Толстого

Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов на съемках фильма Война и мир
4 из 7

Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов в роли Андрея Болконского на съемках фильма "Война и мир" по роману Льва Толстого

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Артистка Людмила Савельева (справа) в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов (слева) в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир»

Савельева и Тихонов в фильме «Война и мир»
5 из 7

Артистка Людмила Савельева (справа) в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов (слева) в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир»

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в медиабанк

Кадр из кинофильма "Война и мир" по роману Л. Н. Толстого. В роли Андрея Болконского — актер Вячеслав Тихонов (слева), в роли Пьера Безухова — актер и режиссер фильма Сергей Бондарчук

Кадр из фильма Война и мир
6 из 7

Кадр из кинофильма "Война и мир" по роману Л. Н. Толстого. В роли Андрея Болконского — актер Вячеслав Тихонов (слева), в роли Пьера Безухова — актер и режиссер фильма Сергей Бондарчук

© РИА Новости / В. Уваров
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли князя Андрея Болконского в фильме "Война и мир"

Тихонов в роли князя Андрея в фильме Война и мир
7 из 7

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли князя Андрея Болконского в фильме "Война и мир"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 7

Кадр из фильма "Дело было в Пенькове". Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

Кадр из художественного фильма "Дело было в Пенькове" (1957 год). Режиссер Станислав Ростоцкий. В ролях: Тоня — Майя Менглет (слева), Матвей — Вячеслав Тихонов, Лариса — Светлана Дружинина

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

IV Международный кинофестиваль. Советские актеры — участники фестиваля перед демонстрацией фильма "Война и мир" в Кремлевском дворце съездов: Анастасия Вертинская, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Людмила Савельева (слева направо)

© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
4 из 7

Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов в роли Андрея Болконского на съемках фильма "Война и мир" по роману Льва Толстого

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 7

Артистка Людмила Савельева (справа) в роли Наташи Ростовой и Вячеслав Тихонов (слева) в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир»

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 7

Кадр из кинофильма "Война и мир" по роману Л. Н. Толстого. В роли Андрея Болконского — актер Вячеслав Тихонов (слева), в роли Пьера Безухова — актер и режиссер фильма Сергей Бондарчук

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в медиабанк
7 из 7

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли князя Андрея Болконского в фильме "Война и мир"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Станислав Ростоцкий доверил молодому артисту роль весьма неоднозначного характерного персонажа Матвея в фильме "Дело было в Пенькове". А Сергей Бондарчук в "Войне и мире" мастерски использовал умение Тихонова идеально молчать в кадре и проживать в этот момент внутренний монолог героя.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Актеры Нина Меньшикова в роли учительницы литературы (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Мельникова (справа) в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"

Актеры Н. Меньшикова и В. Тихонов в фильме Доживем до понедельника
1 из 4

Актеры Нина Меньшикова в роли учительницы литературы (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Мельникова (справа) в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"

© РИА Новости
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© РИА Новости / Н. Сорокин / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Киностудия имени М. Горького, 1968 год. В роли директора школы Ильи Мельникова — народный артист СССР Вячеслав Тихонов

Кадр из фильма режиссера Станислава Ростоцкого Доживем до понедельника
2 из 4

Кадр из фильма режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Киностудия имени М. Горького, 1968 год. В роли директора школы Ильи Мельникова — народный артист СССР Вячеслав Тихонов

© РИА Новости / Н. Сорокин
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого Доживем до понедельника
3 из 4

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Актер Вячеслав Тихонов в роли директора школы Ильи Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"

Актер Вячеслав Тихонов в роли директора школы Ильи Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого Доживем до понедельника
4 из 4

Актер Вячеслав Тихонов в роли директора школы Ильи Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 4

Актеры Нина Меньшикова в роли учительницы литературы (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Мельникова (справа) в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 4

Кадр из фильма режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". Киностудия имени М. Горького, 1968 год. В роли директора школы Ильи Мельникова — народный артист СССР Вячеслав Тихонов

© РИА Новости / Н. Сорокин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 4

Актер Вячеслав Тихонов в роли директора школы Ильи Мельникова в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Благородный и мудрый учитель Мельников, сыгранный Тихоновым в картине "Доживем до понедельника", стал идеалом педагога, который не только передает детям опыт, но и помогает сформировать жизненную позицию.

Тот самый Штирлиц

© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вячеслав Тихонов в роли Штирлица

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Семнадцать мгновений весны
1 из 9

Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вячеслав Тихонов в роли Штирлица

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Актеры Леонид Броневой в роли Мюллера (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

Актеры Леонид Броневой в роли Мюллера (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в фильме режиссера Татьяны Лиозновой Семнадцать мгновений весны
2 из 9

Актеры Леонид Броневой в роли Мюллера (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица и Екатерина Градова в роли Кэт в художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

Вячеслав Тихонов в художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой Семнадцать мгновений весны
3 из 9

Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица и Екатерина Градова в роли Кэт в художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Актриса Екатерина Градова (слева) в роли Кэт и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица на съемках телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой

Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны
4 из 9

Актриса Екатерина Градова (слева) в роли Кэт и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица на съемках телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой

© РИА Новости
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанк

Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького

Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма Семнадцать мгновений весны
5 из 9

Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького

© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / А. Гольцин / Перейти в медиабанк

Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов (слева) в роли Штирлица и Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов в роли Штирлица и Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Татьяны Лиозновой Семнадцать мгновений весны
6 из 9

Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов (слева) в роли Штирлица и Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Актеры Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) и Светлана Светличная в роли Габи (слева) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная в фильме Семнадцать мгновений весны
7 из 9

Актеры Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) и Светлана Светличная в роли Габи (слева) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
8 из 9

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького / Перейти в медиабанк

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
9 из 9

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького

© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
Перейти в медиабанк
1 из 9

Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вячеслав Тихонов в роли Штирлица

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

Актеры Леонид Броневой в роли Мюллера (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 9

Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица и Екатерина Градова в роли Кэт в художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Актриса Екатерина Градова (слева) в роли Кэт и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в роли Штирлица на съемках телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 9

Режиссер Татьяна Лиознова и народный артист СССР Вячеслав Тихонов в перерыве между съемками фильма "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
6 из 9

Народные артисты СССР Вячеслав Тихонов (слева) в роли Штирлица и Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в медиабанк
7 из 9

Актеры Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) и Светлана Светличная в роли Габи (слева) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 9

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Киностудия имени М. Горького

© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
Перейти в медиабанк
Когда Татьяна Лиознова предложила ему роль Штирлица, он колебался: работа предстояла долгая, множество текстов, длинные планы, столь любимые режиссером… Вообще-то, сниматься должен был Арчил Гомиашвили, знакомый многим по роли Остапа Бендера. Но у того что-то не заладилось с графиком, да и худсовет засомневался.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Белый Бим Черное ухо", 1977 год. Режиссер Станислав Ростоцкий. В главной роли — Вячеслав Тихонов (слева). Справа — актер Иван Рыжов, на втором плане — актриса Валентина Владимирова

Кадр из фильма Белый Бим Черное Ухо
1 из 2

Кадр из фильма "Белый Бим Черное ухо", 1977 год. Режиссер Станислав Ростоцкий. В главной роли — Вячеслав Тихонов (слева). Справа — актер Иван Рыжов, на втором плане — актриса Валентина Владимирова

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в главной роли в фильме "Белый Бим Черное ухо" (режиссер — Станислав Ростоцкий)

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в главной роли в фильме Белый Бим Черное Ухо
2 из 2

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в главной роли в фильме "Белый Бим Черное ухо" (режиссер — Станислав Ростоцкий)

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 2

Кадр из фильма "Белый Бим Черное ухо", 1977 год. Режиссер Станислав Ростоцкий. В главной роли — Вячеслав Тихонов (слева). Справа — актер Иван Рыжов, на втором плане — актриса Валентина Владимирова

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 2

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов в главной роли в фильме "Белый Бим Черное ухо" (режиссер — Станислав Ростоцкий)

© РИА Новости / РИА Новости
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Вячеслав Васильевич справился с задачей блестяще. И маска разведчика к нему приклеилась. Сам Тихонов не любил эту роль: он куда выше оценивал свою работу в картине Ростоцкого "Белый Бим Черное ухо". Ну а когда на улице очередной подросток подбегал за автографом с криком "Штирлиц!", артист или отшучивался ("Иногда меня так называют"), или говорил: "Вы ошиблись".
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Актеры Константин Желдин в роли Холтоффа (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

Константин Желдин, Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны
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Актеры Константин Желдин в роли Холтоффа (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / РИА Новости
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Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой Семнадцать мгновений весны
2 из 2

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости
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1 из 2

Актеры Константин Желдин в роли Холтоффа (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица (справа) в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 2

Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости
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И когда его пригласили сыграть профессора Владимирова, отца Штирлица, в сериале "Исаев", он отказался, сославшись на усталость. Роль досталась Юрию Соломину.
До последнего дня он сохранил привычку советских киноактеров: носил с собой несколько открыток с портретом — если вдруг понадобится дать автограф. И часто перед журналистами, пришедшими брать у него интервью, надписывал не старые кадры в образе Штирлица, а более поздние. Объяснял: "Просто вы брали интервью вот у этого человека (показывая на себя), а не этого (кивая в сторону кадра со Штирлицем)".
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Актер с дочерью Анной на юбилейном творческом вечере народного артиста СССР Вячеслава Тихонова

Вячеслав Тихонов с дочерью Анной
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Актер с дочерью Анной на юбилейном творческом вечере народного артиста СССР Вячеслава Тихонова

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Актер Вячеслав Тихонов раздает автографы после окончания юбилейного творческого вечера

Актер Вячеслав Тихонов раздает автографы после окончания юбилейного творческого вечера
2 из 3

Актер Вячеслав Тихонов раздает автографы после окончания юбилейного творческого вечера

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Актер Вячеслав Тихонов на IX Российском кинофестивале "Кинотавр"

Актер Вячеслав Тихонов на IX Российском кинофестивале Кинотавр
3 из 3

Актер Вячеслав Тихонов на IX Российском кинофестивале "Кинотавр"

© РИА Новости / Галина Кмит
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1 из 3

Актер с дочерью Анной на юбилейном творческом вечере народного артиста СССР Вячеслава Тихонова

© РИА Новости / Галина Кмит
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2 из 3

Актер Вячеслав Тихонов раздает автографы после окончания юбилейного творческого вечера

© РИА Новости / Галина Кмит
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3 из 3

Актер Вячеслав Тихонов на IX Российском кинофестивале "Кинотавр"

© РИА Новости / Галина Кмит
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Его последняя роль в кино — Бог в фильме Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви". В титрах этот персонаж обозначен просто как "Человек с нимбом". Режиссер представлял Всевышнего именно таким — с молчаливым взглядом, полным теплоты и участия, который может сказать куда больше, чем сотни слов.
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