https://ria.ru/20230208/tikhonov-1850285459.html

Навязчивая маска: за что Тихонов не любил Штирлица

Навязчивая маска: за что Тихонов не любил Штирлица - РИА Новости, 08.02.2023

Навязчивая маска: за что Тихонов не любил Штирлица

Аристократичный, красивый, с удивительной харизмой — в него были влюблены все женщины Советского Союза. А после выхода телесериала "Семнадцать мгновений весны"... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:00

2023-02-08T08:00

2023-02-08T23:20

культура

станислав ростоцкий

театр киноактера

вгик

вячеслав тихонов

кино и сериалы

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Павел Сурков. Аристократичный, красивый, с удивительной харизмой — в него были влюблены все женщины Советского Союза. А после выхода телесериала "Семнадцать мгновений весны" мальчишки не давали ему прохода, где бы он ни появился. Но это его не очень радовало. О судьбе и кинокарьере Вячеслава Тихонова, которому сегодня 95, — в материале РИА Новости.С татуировкой и везениемВ юности он набил себе на руке татуировку "Слава". Потом пришлось замазывать гримом. В детстве каждый свободный вечер бегал в кинотеатр — "Чапаева" и "Александра Невского" посмотрел десятки раз. Его кумирами были Петр Алейников, Николай Черкасов, Борис Бабочкин. Первую роль сыграл в кино еще во время учебы во ВГИКе — Володю Осьмухина в легендарной "Молодой гвардии".Потом — Медведя в "Обыкновенном чуде". Сказку поставили в Театре киноактера Эраст Гарин и его жена Хеся Локшина. На Тихонова ходила смотреть вся театральная Москва. Кстати, сам Евгений Шварц был от него в восторге.Станислав Ростоцкий доверил молодому артисту роль весьма неоднозначного характерного персонажа Матвея в фильме "Дело было в Пенькове". А Сергей Бондарчук в "Войне и мире" мастерски использовал умение Тихонова идеально молчать в кадре и проживать в этот момент внутренний монолог героя.Благородный и мудрый учитель Мельников, сыгранный Тихоновым в картине "Доживем до понедельника", стал идеалом педагога, который не только передает детям опыт, но и помогает сформировать жизненную позицию.Тот самый ШтирлицКогда Татьяна Лиознова предложила ему роль Штирлица, он колебался: работа предстояла долгая, множество текстов, длинные планы, столь любимые режиссером… Вообще-то, сниматься должен был Арчил Гомиашвили, знакомый многим по роли Остапа Бендера. Но у того что-то не заладилось с графиком, да и худсовет засомневался.Вячеслав Васильевич справился с задачей блестяще. И маска разведчика к нему приклеилась. Сам Тихонов не любил эту роль: он куда выше оценивал свою работу в картине Ростоцкого "Белый Бим Черное ухо". Ну а когда на улице очередной подросток подбегал за автографом с криком "Штирлиц!", артист или отшучивался ("Иногда меня так называют"), или говорил: "Вы ошиблись".И когда его пригласили сыграть профессора Владимирова, отца Штирлица, в сериале "Исаев", он отказался, сославшись на усталость. Роль досталась Юрию Соломину.До последнего дня он сохранил привычку советских киноактеров: носил с собой несколько открыток с портретом — если вдруг понадобится дать автограф. И часто перед журналистами, пришедшими брать у него интервью, надписывал не старые кадры в образе Штирлица, а более поздние. Объяснял: "Просто вы брали интервью вот у этого человека (показывая на себя), а не этого (кивая в сторону кадра со Штирлицем)".Его последняя роль в кино — Бог в фильме Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви". В титрах этот персонаж обозначен просто как "Человек с нимбом". Режиссер представлял Всевышнего именно таким — с молчаливым взглядом, полным теплоты и участия, который может сказать куда больше, чем сотни слов.

https://ria.ru/20230206/kokteyli-1849478468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

станислав ростоцкий, театр киноактера, вгик, вячеслав тихонов, кино и сериалы