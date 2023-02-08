https://ria.ru/20230208/terakty-1850683520.html
Клишас прокомментировал отказ Белого дома опровергать обвинения в терактах
Клишас прокомментировал отказ Белого дома опровергать обвинения в терактах - РИА Новости, 08.02.2023
Клишас прокомментировал отказ Белого дома опровергать обвинения в терактах
Уклонение Белого дома от судебного разбирательства по обвинению в причастности к терактам на газопроводе "Северный поток" будет означать признание вины, заявил... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:04
2023-02-08T22:04
2023-02-08T22:04
в мире
сша
андрей клишас
джо байден
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северный поток
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Уклонение Белого дома от судебного разбирательства по обвинению в причастности к терактам на газопроводе "Северный поток" будет означать признание вины, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на газопроводах после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. "Правительство США и лично Байден были обвинены в террористическом акте на "Северном потоке". США назвали обвинение ложью. Посмотрим, подаст ли Белый дом в суд", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По словам Клишаса, "если Белый дом уклонится от судебного разбирательства - это будет признанием вины, несмотря на формальное отрицание, что взрыв на Северном потоке организовало правительство США".
https://ria.ru/20230208/snouden-1850679012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, андрей клишас, джо байден, нато, совет федерации рф, северный поток
В мире, США, Андрей Клишас, Джо Байден, НАТО, Совет Федерации РФ, Северный поток
Клишас прокомментировал отказ Белого дома опровергать обвинения в терактах
Клишас назвал отказ США опровергать обвинения в ЧП на "Северных потоках" признанием вины