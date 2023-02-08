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Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии
Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии - РИА Новости, 08.02.2023
Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии
Объемы выпуска техники и оборудования для российской армии растут, правительство решило субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий, заявил РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:24
2023-02-08T15:24
2023-02-08T15:31
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Объемы выпуска техники и оборудования для российской армии растут, правительство решило субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Продолжаем работу по обеспечению потребностей Вооруженных Сил для проведения специальной военной операции. Планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудования. другого нужного имущества, и сейчас надо активнее наращивать заводские мощности", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства.По его словам, для этого "правительством принято решение о субсидировании инвестиционных проектов по модернизации предприятий". Глава правительства уточнил, что значительные средства направляются на ремонт и изготовление новой техники, а также финансирование поставок по госконтрактам.
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михаил мишустин, россия
15:24 08.02.2023 (обновлено: 15:31 08.02.2023)
Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии
Премьер Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Объемы выпуска техники и оборудования для российской армии растут, правительство решило субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Продолжаем работу по обеспечению потребностей Вооруженных Сил для проведения специальной военной операции. Планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудования. другого нужного имущества, и сейчас надо активнее наращивать заводские мощности", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства.
По его словам, для этого "правительством принято решение о субсидировании инвестиционных проектов по модернизации предприятий". Глава правительства уточнил, что значительные средства направляются на ремонт и изготовление новой техники, а также финансирование поставок по госконтрактам.