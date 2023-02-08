https://ria.ru/20230208/tekhnika-1850577472.html

Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии

Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии - РИА Новости, 08.02.2023

Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии

Объемы выпуска техники и оборудования для российской армии растут, правительство решило субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий, заявил РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:24

2023-02-08T15:24

2023-02-08T15:31

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Объемы выпуска техники и оборудования для российской армии растут, правительство решило субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Продолжаем работу по обеспечению потребностей Вооруженных Сил для проведения специальной военной операции. Планомерно увеличиваются объемы выпуска необходимой техники и оборудования. другого нужного имущества, и сейчас надо активнее наращивать заводские мощности", - сказал Мишустин на совещании с членами правительства.По его словам, для этого "правительством принято решение о субсидировании инвестиционных проектов по модернизации предприятий". Глава правительства уточнил, что значительные средства направляются на ремонт и изготовление новой техники, а также финансирование поставок по госконтрактам.

https://ria.ru/20230124/vooruzhenie-1847105964.html

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михаил мишустин, россия