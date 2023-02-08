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Тайвань испытал ракету, способную достичь городов Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
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Тайвань испытал ракету, способную достичь городов Китая, сообщили СМИ
Тайвань испытал ракету, способную достичь городов Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
Тайвань испытал ракету, способную достичь городов Китая, сообщили СМИ
Чжуншаньский институт науки и технологий на Тайване провел испытательный пуск крылатой ракеты, дальность полета которой может достигать 1200 километров —... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T03:16
2023-02-08T11:17
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чжуншаньский институт науки и технологий на Тайване провел испытательный пуск крылатой ракеты, дальность полета которой может достигать 1200 километров — расстояния до городов на востоке Китая, пишет газета South China Morning Post. "Ракета класса "земля-земля" представляет собой версию (крылатой ракеты. — Прим. ред.) Hsiung Feng IIE увеличенной дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 1200 километров (746 миль) — достаточно далеко, чтобы достичь крупных городов на материке, таких как Циндао на восточном побережье или Ухань в центре (страны. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении издания. В конце января Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 31 самолета и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20230207/bpla-1850214159.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
03:16 08.02.2023 (обновлено: 11:17 08.02.2023)
 
Тайвань испытал ракету, способную достичь городов Китая, сообщили СМИ

SCMP: Тайвань испытал ракету, способную достичь восточных и центральных городов Китая

© AP Photo / Taiwan Ministry of National DefenseЗапуск ракеты Standard во время учений ВС Тайваня
Запуск ракеты Standard во время учений ВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Taiwan Ministry of National Defense
Запуск ракеты Standard во время учений ВС Тайваня . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чжуншаньский институт науки и технологий на Тайване провел испытательный пуск крылатой ракеты, дальность полета которой может достигать 1200 километров — расстояния до городов на востоке Китая, пишет газета South China Morning Post.
"Ракета класса "земля-земля" представляет собой версию (крылатой ракеты. — Прим. ред.) Hsiung Feng IIE увеличенной дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 1200 километров (746 миль) — достаточно далеко, чтобы достичь крупных городов на материке, таких как Циндао на восточном побережье или Ухань в центре (страны. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении издания.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
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