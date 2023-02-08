https://ria.ru/20230208/tayvan-1850444468.html

Тайвань испытал ракету, способную достичь городов Китая, сообщили СМИ

Тайвань испытал ракету, способную достичь городов Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2023

Тайвань испытал ракету, способную достичь городов Китая, сообщили СМИ

Чжуншаньский институт науки и технологий на Тайване провел испытательный пуск крылатой ракеты, дальность полета которой может достигать 1200 километров —... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T03:16

2023-02-08T03:16

2023-02-08T11:17

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чжуншаньский институт науки и технологий на Тайване провел испытательный пуск крылатой ракеты, дальность полета которой может достигать 1200 километров — расстояния до городов на востоке Китая, пишет газета South China Morning Post. "Ракета класса "земля-земля" представляет собой версию (крылатой ракеты. — Прим. ред.) Hsiung Feng IIE увеличенной дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 1200 километров (746 миль) — достаточно далеко, чтобы достичь крупных городов на материке, таких как Циндао на восточном побережье или Ухань в центре (страны. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении издания. В конце января Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 31 самолета и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20230207/bpla-1850214159.html

https://ria.ru/20230130/noak-1848501129.html

тайвань

китай

сша

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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая