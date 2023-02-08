03:16 08.02.2023 (обновлено: 11:17 08.02.2023)
Тайвань испытал ракету, способную достичь городов Китая, сообщили СМИ
SCMP: Тайвань испытал ракету, способную достичь восточных и центральных городов Китая
© AP Photo / Taiwan Ministry of National DefenseЗапуск ракеты Standard во время учений ВС Тайваня
© AP Photo / Taiwan Ministry of National Defense
Запуск ракеты Standard во время учений ВС Тайваня . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чжуншаньский институт науки и технологий на Тайване провел испытательный пуск крылатой ракеты, дальность полета которой может достигать 1200 километров — расстояния до городов на востоке Китая, пишет газета South China Morning Post.
"Ракета класса "земля-земля" представляет собой версию (крылатой ракеты. — Прим. ред.) Hsiung Feng IIE увеличенной дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 1200 километров (746 миль) — достаточно далеко, чтобы достичь крупных городов на материке, таких как Циндао на восточном побережье или Ухань в центре (страны. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении издания.
В конце января Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 31 самолета и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.