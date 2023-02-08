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Лиссабон планирует передать Киеву три танка Leopard в марте - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Лиссабон планирует передать Киеву три танка Leopard в марте
Лиссабон планирует передать Киеву три танка Leopard в марте - РИА Новости, 08.02.2023
Лиссабон планирует передать Киеву три танка Leopard в марте
Португалия направит Украине три танка Leopard 2 уже в марте, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:09
2023-02-08T20:09
специальная военная операция на украине
в мире
португалия
украина
лиссабон (город)
антониу кошта
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Португалия направит Украине три танка Leopard 2 уже в марте, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. В конце января глава португальского МИД Жуан Гомеш Карвинью заявлял, что отправка танков Leopard Украине может произойти через два-три месяца. "В настоящее время мы выполняем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2. В соответствии с выполнением этого плана мы сможем отправить три из них в ближайшем марте", - приводит слова премьера на слушаниях в парламенте газета Correio da Manha. Начальник генштаба вооруженных сил Португалии адмирал Антониу да Сильва Рибейру заявил в прошлом месяце, что его страна располагает 37 танками Leopard 2. Согласно местным СМИ, больше половины этих машин находятся в неисправном состоянии.
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португалия
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в мире, португалия, украина, лиссабон (город), антониу кошта
Специальная военная операция на Украине, В мире, Португалия, Украина, Лиссабон (город), Антониу Кошта
20:09 08.02.2023
 
Лиссабон планирует передать Киеву три танка Leopard в марте

Премьер-министр Португалии Кошта: Лиссабон передаст Киеву три танка Leopard в марте

CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko / Вид на город Порту в Португалии
Вид на город Порту в Португалии - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko /
Вид на город Порту в Португалии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Португалия направит Украине три танка Leopard 2 уже в марте, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.
В конце января глава португальского МИД Жуан Гомеш Карвинью заявлял, что отправка танков Leopard Украине может произойти через два-три месяца.
"В настоящее время мы выполняем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2. В соответствии с выполнением этого плана мы сможем отправить три из них в ближайшем марте", - приводит слова премьера на слушаниях в парламенте газета Correio da Manha.
Начальник генштаба вооруженных сил Португалии адмирал Антониу да Сильва Рибейру заявил в прошлом месяце, что его страна располагает 37 танками Leopard 2. Согласно местным СМИ, больше половины этих машин находятся в неисправном состоянии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПортугалияУкраинаЛиссабон (город)Антониу Кошта
 
 
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