https://ria.ru/20230208/tanki-1850668466.html

Лиссабон планирует передать Киеву три танка Leopard в марте

Лиссабон планирует передать Киеву три танка Leopard в марте - РИА Новости, 08.02.2023

Лиссабон планирует передать Киеву три танка Leopard в марте

Португалия направит Украине три танка Leopard 2 уже в марте, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:09

2023-02-08T20:09

2023-02-08T20:09

специальная военная операция на украине

в мире

португалия

украина

лиссабон (город)

антониу кошта

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Португалия направит Украине три танка Leopard 2 уже в марте, заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. В конце января глава португальского МИД Жуан Гомеш Карвинью заявлял, что отправка танков Leopard Украине может произойти через два-три месяца. "В настоящее время мы выполняем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2. В соответствии с выполнением этого плана мы сможем отправить три из них в ближайшем марте", - приводит слова премьера на слушаниях в парламенте газета Correio da Manha. Начальник генштаба вооруженных сил Португалии адмирал Антониу да Сильва Рибейру заявил в прошлом месяце, что его страна располагает 37 танками Leopard 2. Согласно местным СМИ, больше половины этих машин находятся в неисправном состоянии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

португалия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, португалия, украина, лиссабон (город), антониу кошта