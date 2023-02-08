https://ria.ru/20230208/tanki-1850622361.html

Министр обороны Польши заявил, что ФРГ дает Украине слишком мало танков

Министр обороны Польши заявил, что ФРГ дает Украине слишком мало танков - РИА Новости, 08.02.2023

Министр обороны Польши заявил, что ФРГ дает Украине слишком мало танков

Польша разочарована тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:13

2023-02-08T17:13

2023-02-08T17:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

мариуш блащак

германия

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847353680_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_ad4b995c0cf55c73f7fadb365e1393b1.jpg

ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польша разочарована тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. В среду в Польше с визитом находится министр обороны Германии Борис Писториус. "Мы будем говорить о коалиции, которую мы строим, коалиции стран, которые располагают танками Leopard и готовы их передать Украине. Наш вклад – 14 штук. Немецкий – тоже 14 штук. Мы немного разочарованы этим вкладом со стороны Германии", - сказал Блащак. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков тем странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила ряду стран, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

украина

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, мариуш блащак, германия, нато, ситуация в днр и лнр