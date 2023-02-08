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Министр обороны Польши заявил, что ФРГ дает Украине слишком мало танков - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/tanki-1850622361.html
Министр обороны Польши заявил, что ФРГ дает Украине слишком мало танков
Министр обороны Польши заявил, что ФРГ дает Украине слишком мало танков - РИА Новости, 08.02.2023
Министр обороны Польши заявил, что ФРГ дает Украине слишком мало танков
Польша разочарована тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:13
2023-02-08T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
мариуш блащак
германия
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польша разочарована тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. В среду в Польше с визитом находится министр обороны Германии Борис Писториус. "Мы будем говорить о коалиции, которую мы строим, коалиции стран, которые располагают танками Leopard и готовы их передать Украине. Наш вклад – 14 штук. Немецкий – тоже 14 штук. Мы немного разочарованы этим вкладом со стороны Германии", - сказал Блащак. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков тем странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила ряду стран, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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в мире, украина, польша, мариуш блащак, германия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Мариуш Блащак, Германия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:13 08.02.2023
 
Министр обороны Польши заявил, что ФРГ дает Украине слишком мало танков

Министр обороны Польши Блащак разочаровался тем, что Германия дает Украине мало танков

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Польша разочарована тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
В среду в Польше с визитом находится министр обороны Германии Борис Писториус.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
"Мы будем говорить о коалиции, которую мы строим, коалиции стран, которые располагают танками Leopard и готовы их передать Украине. Наш вклад – 14 штук. Немецкий – тоже 14 штук. Мы немного разочарованы этим вкладом со стороны Германии", - сказал Блащак.
Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков тем странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
РФ ранее направила ряду стран, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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24 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаМариуш БлащакГерманияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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