https://ria.ru/20230208/tailand-1850539436.html

В Таиланде владелица турфирмы напала на клиентку из Китая с ножом

В Таиланде владелица турфирмы напала на клиентку из Китая с ножом - РИА Новости, 08.02.2023

В Таиланде владелица турфирмы напала на клиентку из Китая с ножом

Министерство туризма и спорта Таиланда проводит расследование обстоятельств нападения владелицы турфирмы на гражданку Китая, сообщает vnExpress. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:06

2023-02-08T15:06

2023-02-08T15:08

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

китай

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда проводит расследование обстоятельств нападения владелицы турфирмы на гражданку Китая, сообщает vnExpress.Собственнику турагентства на Пхукете Вири Савангвит, напавшей с ножом на путешественницу из Китая, предъявлено обвинение. Предпринимательнице грозит тюремное заключение на срок до трех месяцев и штраф в размере 60 тысяч батов. Деятельность компании приостановлена на полгода. Более того, за нанесение ущерба туристическому имиджу Таиланда Савангвит будет выписан штраф до 500 тысяч батов.По данным полиции, 36-летняя Фан Лицяо и трое членов ее семьи купили экскурсию стоимостью десять тысяч батов (268 долларов) на Симиланские острова в компании Blue Ocean Travel 29 января. Туристка заплатила фирме аванс пять тысяч батов. Агентство пообещало забрать семью из отеля, чего не случилось из-за недопонимания касательно места встречи.Когда Фан посетила фирму, чтобы вернуть аванс, турагент пнула ее, а затем ударила ножом по руке. Отдыхающая обратилась в больницу, написала заявление в полицию, а 2 февраля семья покинула страну.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, китай