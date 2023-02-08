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В Таиланде владелица турфирмы напала на клиентку из Китая с ножом - РИА Новости, 08.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230208/tailand-1850539436.html
В Таиланде владелица турфирмы напала на клиентку из Китая с ножом
В Таиланде владелица турфирмы напала на клиентку из Китая с ножом - РИА Новости, 08.02.2023
В Таиланде владелица турфирмы напала на клиентку из Китая с ножом
Министерство туризма и спорта Таиланда проводит расследование обстоятельств нападения владелицы турфирмы на гражданку Китая, сообщает vnExpress. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:06
2023-02-08T15:08
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
китай
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда проводит расследование обстоятельств нападения владелицы турфирмы на гражданку Китая, сообщает vnExpress.Собственнику турагентства на Пхукете Вири Савангвит, напавшей с ножом на путешественницу из Китая, предъявлено обвинение. Предпринимательнице грозит тюремное заключение на срок до трех месяцев и штраф в размере 60 тысяч батов. Деятельность компании приостановлена на полгода. Более того, за нанесение ущерба туристическому имиджу Таиланда Савангвит будет выписан штраф до 500 тысяч батов.По данным полиции, 36-летняя Фан Лицяо и трое членов ее семьи купили экскурсию стоимостью десять тысяч батов (268 долларов) на Симиланские острова в компании Blue Ocean Travel 29 января. Туристка заплатила фирме аванс пять тысяч батов. Агентство пообещало забрать семью из отеля, чего не случилось из-за недопонимания касательно места встречи.Когда Фан посетила фирму, чтобы вернуть аванс, турагент пнула ее, а затем ударила ножом по руке. Отдыхающая обратилась в больницу, написала заявление в полицию, а 2 февраля семья покинула страну.
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туризм, новости - туризм, таиланд, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Китай
15:06 08.02.2023 (обновлено: 15:08 08.02.2023)
 
В Таиланде владелица турфирмы напала на клиентку из Китая с ножом

В Таиланде напавшей на клиентку с ножом владелице турфирмы грозит большой штраф

CC0 / hym330 / Симиланские острова, Таиланд
Симиланские острова, Таиланд - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
CC0 / hym330 /
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МОСКВА, 8 фев РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда проводит расследование обстоятельств нападения владелицы турфирмы на гражданку Китая, сообщает vnExpress.
Собственнику турагентства на Пхукете Вири Савангвит, напавшей с ножом на путешественницу из Китая, предъявлено обвинение. Предпринимательнице грозит тюремное заключение на срок до трех месяцев и штраф в размере 60 тысяч батов. Деятельность компании приостановлена на полгода. Более того, за нанесение ущерба туристическому имиджу Таиланда Савангвит будет выписан штраф до 500 тысяч батов.
По данным полиции, 36-летняя Фан Лицяо и трое членов ее семьи купили экскурсию стоимостью десять тысяч батов (268 долларов) на Симиланские острова в компании Blue Ocean Travel 29 января. Туристка заплатила фирме аванс пять тысяч батов. Агентство пообещало забрать семью из отеля, чего не случилось из-за недопонимания касательно места встречи.
Когда Фан посетила фирму, чтобы вернуть аванс, турагент пнула ее, а затем ударила ножом по руке. Отдыхающая обратилась в больницу, написала заявление в полицию, а 2 февраля семья покинула страну.
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 14:17Туризм
СМИ: в Таиланде российская туристка откусила британке часть пальца
 
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