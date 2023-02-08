https://ria.ru/20230208/svpd-1850619292.html

МАГАТЭ сотрудничает с противникам СВПД, заявили в Иране

МАГАТЭ сотрудничает с противникам СВПД, заявили в Иране - РИА Новости, 08.02.2023

МАГАТЭ сотрудничает с противникам СВПД, заявили в Иране

Международное агентство атомной энергии передает информацию о ядерной программе Ирана в руки противников переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:01

2023-02-08T17:01

2023-02-08T17:01

в мире

иран

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

выход сша из ядерной сделки по ирану

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Международное агентство атомной энергии передает информацию о ядерной программе Ирана в руки противников переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или ядерной сделки), заявил в интервью РИА Новости глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами. "Мы должны выразить наше сожаление в связи участившимися случаями политизированного и непрофессионального поведения (со стороны МАГАТЭ – ред.), а также с передачей важной информацией (со стороны МАГАТЭ – ред.) о переговорах по СВПД противникам этих переговоров", - сказал Эслами. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20230207/magate-1850433348.html

https://ria.ru/20230128/ryabkov-1848048328.html

иран

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в мире, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), выход сша из ядерной сделки по ирану