МАГАТЭ сотрудничает с противникам СВПД, заявили в Иране
Глава ОАЭИ Эслами: МАГАТЭ передает сведения о ядерной программе Ирана противникам СВПД
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Международное агентство атомной энергии передает информацию о ядерной программе Ирана в руки противников переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или ядерной сделки), заявил в интервью РИА Новости глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"Мы должны выразить наше сожаление в связи участившимися случаями политизированного и непрофессионального поведения (со стороны МАГАТЭ – ред.), а также с передачей важной информацией (со стороны МАГАТЭ – ред.) о переговорах по СВПД противникам этих переговоров", - сказал Эслами.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.