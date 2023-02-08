21:17 08.02.2023 (обновлено: 21:50 08.02.2023)
Сунак раскрыл детали разговора с Зеленским
Сунак заявил, то обсуждал с Зеленским возможность предоставления Украине истребителей
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность предоставления Киеву истребителей.
"Говоря об истребителях, конечно, они обсуждаются. Мы обсуждали их сегодня и обсуждали раньше". - заявил Сунак на совместной пресс-конференции с Зеленским в Британии. Трансляцию вели британские телеканалы.
Он также отметил, что сейчас ничего не находится "вне повестки".
Кроме того, британский премьер добавил, что обсуждал с Зеленским предоставление Киеву еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет.
"Другой пример, это наш разговор о дальнобойных ракетах... о том, что нужно удостовериться, что у Украины есть еще более дальнобойное вооружение, чем то, которое ей необходимо на этом этапе боевых действий. Это еще один очень продуктивный разговор за сегодня", - заявил Сунак в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским в среду.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.