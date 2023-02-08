https://ria.ru/20230208/sunak-1850678778.html

Сунак раскрыл детали разговора с Зеленским

Сунак раскрыл детали разговора с Зеленским - РИА Новости, 08.02.2023

Сунак раскрыл детали разговора с Зеленским

Британский премьер Риши Сунак заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность предоставления Киеву истребителей. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:17

2023-02-08T21:17

2023-02-08T21:50

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

риши сунак

владимир зеленский

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность предоставления Киеву истребителей.Он также отметил, что сейчас ничего не находится "вне повестки".Кроме того, британский премьер добавил, что обсуждал с Зеленским предоставление Киеву еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет."Другой пример, это наш разговор о дальнобойных ракетах... о том, что нужно удостовериться, что у Украины есть еще более дальнобойное вооружение, чем то, которое ей необходимо на этом этапе боевых действий. Это еще один очень продуктивный разговор за сегодня", - заявил Сунак в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским в среду.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, россия, киев, риши сунак, владимир зеленский, сергей лавров, нато