Рейтинг@Mail.ru
Сунак раскрыл детали разговора с Зеленским - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/sunak-1850678778.html
Сунак раскрыл детали разговора с Зеленским
Сунак раскрыл детали разговора с Зеленским - РИА Новости, 08.02.2023
Сунак раскрыл детали разговора с Зеленским
Британский премьер Риши Сунак заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность предоставления Киеву истребителей. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:17
2023-02-08T21:50
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
риши сунак
владимир зеленский
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность предоставления Киеву истребителей.Он также отметил, что сейчас ничего не находится "вне повестки".Кроме того, британский премьер добавил, что обсуждал с Зеленским предоставление Киеву еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет."Другой пример, это наш разговор о дальнобойных ракетах... о том, что нужно удостовериться, что у Украины есть еще более дальнобойное вооружение, чем то, которое ей необходимо на этом этапе боевых действий. Это еще один очень продуктивный разговор за сегодня", - заявил Сунак в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским в среду.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2484:1863_1920x0_80_0_0_c882a802129e60cbc3f0e65138a1afff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, риши сунак, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
21:17 08.02.2023 (обновлено: 21:50 08.02.2023)
 
Сунак раскрыл детали разговора с Зеленским

Сунак заявил, то обсуждал с Зеленским возможность предоставления Украине истребителей

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность предоставления Киеву истребителей.
"Говоря об истребителях, конечно, они обсуждаются. Мы обсуждали их сегодня и обсуждали раньше". - заявил Сунак на совместной пресс-конференции с Зеленским в Британии. Трансляцию вели британские телеканалы.
Он также отметил, что сейчас ничего не находится "вне повестки".
Кроме того, британский премьер добавил, что обсуждал с Зеленским предоставление Киеву еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет.
"Другой пример, это наш разговор о дальнобойных ракетах... о том, что нужно удостовериться, что у Украины есть еще более дальнобойное вооружение, чем то, которое ей необходимо на этом этапе боевых действий. Это еще один очень продуктивный разговор за сегодня", - заявил Сунак в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским в среду.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевРиши СунакВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала