https://ria.ru/20230208/sud-1850570188.html
Госдума приняла в I чтении проекты о создании судов в Херсонской области
Госдума приняла в I чтении проекты о создании судов в Херсонской области - РИА Новости, 08.02.2023
Госдума приняла в I чтении проекты о создании судов в Херсонской области
Госдума в среду приняла пакет законопроектов о создании в Херсонской области федеральных судов общей юрисдикции и о порядке отбора кандидатов в их составы. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:02
2023-02-08T15:02
2023-02-08T15:02
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госдума в среду приняла пакет законопроектов о создании в Херсонской области федеральных судов общей юрисдикции и о порядке отбора кандидатов в их составы. Согласно документам, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов в Херсонской области будет осуществляться на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей. Право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в регионе на момент присоединения к РФ, но кандидату необходимо иметь гражданство РФ и соответствовать должностным требованиям. Устанавливается также порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, а также определяются полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Аналогичные законопроекты были внесены в Госдуму в прошлом году - о создании судов и их кадровом составе в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20230207/pensii-1850292786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Политика, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении проекты о создании судов в Херсонской области
Госдума приняла в I чтении законопроекты о создании федеральных судов в Херсонской области