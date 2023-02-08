Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в I чтении проекты о создании судов в Херсонской области - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/sud-1850570188.html
Госдума приняла в I чтении проекты о создании судов в Херсонской области
Госдума приняла в I чтении проекты о создании судов в Херсонской области - РИА Новости, 08.02.2023
Госдума приняла в I чтении проекты о создании судов в Херсонской области
Госдума в среду приняла пакет законопроектов о создании в Херсонской области федеральных судов общей юрисдикции и о порядке отбора кандидатов в их составы. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:02
2023-02-08T15:02
политика
херсонская область
россия
донецкая народная республика
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госдума в среду приняла пакет законопроектов о создании в Херсонской области федеральных судов общей юрисдикции и о порядке отбора кандидатов в их составы. Согласно документам, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов в Херсонской области будет осуществляться на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей. Право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в регионе на момент присоединения к РФ, но кандидату необходимо иметь гражданство РФ и соответствовать должностным требованиям. Устанавливается также порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, а также определяются полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Аналогичные законопроекты были внесены в Госдуму в прошлом году - о создании судов и их кадровом составе в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20230207/pensii-1850292786.html
херсонская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b780e0919929e30eb541d2986db93fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, херсонская область , россия, донецкая народная республика, госдума рф
Политика, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ
15:02 08.02.2023
 
Госдума приняла в I чтении проекты о создании судов в Херсонской области

Госдума приняла в I чтении законопроекты о создании федеральных судов в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Госдума в среду приняла пакет законопроектов о создании в Херсонской области федеральных судов общей юрисдикции и о порядке отбора кандидатов в их составы.
Согласно документам, отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов в Херсонской области будет осуществляться на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей. Право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в регионе на момент присоединения к РФ, но кандидату необходимо иметь гражданство РФ и соответствовать должностным требованиям.
Устанавливается также порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, а также определяются полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Аналогичные законопроекты были внесены в Госдуму в прошлом году - о создании судов и их кадровом составе в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 14:26
Минтруд рассказал об индексации пенсий жителей новых регионов
 
ПолитикаХерсонская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала