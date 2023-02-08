https://ria.ru/20230208/strelba-1850524204.html
В Воронеже арестовали мужчину, стрелявшего по полицейским из пиротехники
В Воронеже арестовали мужчину, стрелявшего по полицейским из пиротехники - РИА Новости, 08.02.2023
В Воронеже арестовали мужчину, стрелявшего по полицейским из пиротехники
Суд заключил под стражу жителя Воронежа, который пытался скрыться от полиции с каракалом в багажнике машины и стрелял в сторону правоохранителей из пиротехники, РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:45
2023-02-08T12:45
2023-02-08T12:45
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Воронежа, который пытался скрыться от полиции с каракалом в багажнике машины и стрелял в сторону правоохранителей из пиротехники, сообщило в среду СУСК РФ по региону. По данным СУСК, утром 6 февраля 2023 года в центре Воронежа сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль, выполнявший опасные маневры. Водитель проигнорировал требования полиции и попытался скрыться. Увидев приближающихся полицейских, мужчина, как информировало следствие, из окна машины несколько раз выстрелил из пиротехнического устройства в сторону автомобиля ДПС. Через некоторое время нарушителя задержали. Как отмечала полиция, 36-летний водитель был "с явными признаками наркотического опьянения". А в багажном отделении машины находилось дикое животное - каракал, которого забрали на передержку вызванные работники зоопарка. В отношении мужчины СК возбудил уголовное дело по статье "покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным местных СМИ, подозреваемый является сыном бывшего депутата областной думы Ивана Васильева, который стал известен не благодаря своей депутатской деятельности, а уголовному делу. В частности, по информации СМИ, будучи начальником юго-восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов (ЮВ РДЖВ), Иван Васильев стал фигурантом дел о злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, ему вменяли, что он использовал у себя дома труд рабочих возглавляемой им дирекции, причем в рабочее время, а также подписанный акт приемки ремонтных работ котельной вокзала "Россошь", который не был выполнен. Васильев после этого ушел с должности на ЮВЖД, получил шесть месяцев условно по одному эпизоду, а по другому - получил судебный штраф в 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230205/strelba-1849841914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже арестовали мужчину, стрелявшего по полицейским из пиротехники
Суд в Воронеже арестовал до 5 апреля мужчину, стрелявшего в полицейских из пиротехники
ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости.
Суд заключил под стражу жителя Воронежа, который пытался скрыться от полиции с каракалом в багажнике машины и стрелял в сторону правоохранителей из пиротехники, сообщило
в среду СУСК РФ по региону.
По данным СУСК, утром 6 февраля 2023 года в центре Воронежа сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль, выполнявший опасные маневры. Водитель проигнорировал требования полиции и попытался скрыться. Увидев приближающихся полицейских, мужчина, как информировало следствие, из окна машины несколько раз выстрелил из пиротехнического устройства в сторону автомобиля ДПС. Через некоторое время нарушителя задержали
.
Как отмечала полиция, 36-летний водитель был "с явными признаками наркотического опьянения". А в багажном отделении машины находилось дикое животное - каракал, которого забрали на передержку вызванные работники зоопарка. В отношении мужчины СК возбудил уголовное дело по статье "покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Сегодня Левобережным районным судом города Воронежа удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля 2023 года в отношении подозреваемого в покушении на применение насилия в отношении сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, подозреваемый является сыном бывшего депутата областной думы Ивана Васильева, который стал известен не благодаря своей депутатской деятельности, а уголовному делу. В частности, по информации СМИ, будучи начальником юго-восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов (ЮВ РДЖВ), Иван Васильев стал фигурантом дел о злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, ему вменяли, что он использовал у себя дома труд рабочих возглавляемой им дирекции, причем в рабочее время, а также подписанный акт приемки ремонтных работ котельной вокзала "Россошь", который не был выполнен. Васильев после этого ушел с должности на ЮВЖД, получил шесть месяцев условно по одному эпизоду, а по другому - получил судебный штраф в 100 тысяч рублей.