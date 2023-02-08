https://ria.ru/20230208/strelba-1850524204.html

В Воронеже арестовали мужчину, стрелявшего по полицейским из пиротехники

В Воронеже арестовали мужчину, стрелявшего по полицейским из пиротехники - РИА Новости, 08.02.2023

В Воронеже арестовали мужчину, стрелявшего по полицейским из пиротехники

Суд заключил под стражу жителя Воронежа, который пытался скрыться от полиции с каракалом в багажнике машины и стрелял в сторону правоохранителей из пиротехники, РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:45

2023-02-08T12:45

2023-02-08T12:45

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Воронежа, который пытался скрыться от полиции с каракалом в багажнике машины и стрелял в сторону правоохранителей из пиротехники, сообщило в среду СУСК РФ по региону. По данным СУСК, утром 6 февраля 2023 года в центре Воронежа сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль, выполнявший опасные маневры. Водитель проигнорировал требования полиции и попытался скрыться. Увидев приближающихся полицейских, мужчина, как информировало следствие, из окна машины несколько раз выстрелил из пиротехнического устройства в сторону автомобиля ДПС. Через некоторое время нарушителя задержали. Как отмечала полиция, 36-летний водитель был "с явными признаками наркотического опьянения". А в багажном отделении машины находилось дикое животное - каракал, которого забрали на передержку вызванные работники зоопарка. В отношении мужчины СК возбудил уголовное дело по статье "покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным местных СМИ, подозреваемый является сыном бывшего депутата областной думы Ивана Васильева, который стал известен не благодаря своей депутатской деятельности, а уголовному делу. В частности, по информации СМИ, будучи начальником юго-восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов (ЮВ РДЖВ), Иван Васильев стал фигурантом дел о злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, ему вменяли, что он использовал у себя дома труд рабочих возглавляемой им дирекции, причем в рабочее время, а также подписанный акт приемки ремонтных работ котельной вокзала "Россошь", который не был выполнен. Васильев после этого ушел с должности на ЮВЖД, получил шесть месяцев условно по одному эпизоду, а по другому - получил судебный штраф в 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230205/strelba-1849841914.html

https://ria.ru/20230202/strelba-1849289495.html

воронеж

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф)