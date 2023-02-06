https://ria.ru/20230206/voditel-1850053097.html
В Воронеже задержали водителя, стрелявшего из пиротехники по полицейским
В Воронеже задержали водителя, стрелявшего из пиротехники по полицейским - РИА Новости, 06.02.2023
В Воронеже задержали водителя, стрелявшего из пиротехники по полицейским
Полицейские в Воронеже задержали водителя, который стрелял по патрульным машинам из пиротехники, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:12
2023-02-06T15:12
2023-02-06T17:20
происшествия
авто
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости. Полицейские в Воронеже задержали водителя, который стрелял по патрульным машинам из пиротехники, сообщило ГУМВД РФ по региону. Инцидент произошел в 4.30 мск в понедельник в центре города на улице Плехановская. Госавтоинспекторы в районе дома №46 заметили автомобиль Toyota Land Cruiser, который опасно маневрировал. "Водитель проигнорировал законные требования полицейских об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Во время движения он сделал несколько залпов из пиротехнического устройства в сторону патрульного автомобиля", - приводит ГУМВД слова руководителя пресс-службы главка Натальи Куликовой. По ее информации, в соответствии с законом "О полиции", один из сотрудников произвел предупредительный выстрел из табельного оружия, а затем выстрелил по колесам транспортного средства. Иномарка была остановлена, правонарушитель задержан. "Выяснилось, что за рулем находился 36-летний местный житель с явными признаками наркотического опьянения. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.8, 12.25 и 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации", - сообщила Куликова. По ее словам, в багажном отделении машины находилось дикое животное – каракал. Полицейские обратились к руководству Воронежского зоопарка для "содействия в изъятии зверя". Специалисты зоопарка, прибывшие на место, поместили каракала в клетку и отвезли его на временную передержку в зоопарк."Самка каракала возрастом около года находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время она помещена в карантинную зону зоопарка", - сообщил департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.
https://ria.ru/20230202/kuban-1849124799.html
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происшествия, авто, воронеж, россия
Происшествия, Авто, Воронеж, Россия
15:12 06.02.2023 (обновлено: 17:20 06.02.2023)
В Воронеже задержали водителя, стрелявшего из пиротехники по полицейским
ГУМВД: в Воронеже задержали водителя, стрелявшего из пиротехники по полицейским
ВОРОНЕЖ, 6 фев - РИА Новости.
Полицейские в Воронеже задержали водителя, который стрелял по патрульным машинам из пиротехники, сообщило
ГУМВД РФ по региону.
Инцидент произошел в 4.30 мск в понедельник в центре города на улице Плехановская. Госавтоинспекторы в районе дома №46 заметили автомобиль Toyota Land Cruiser, который опасно маневрировал.
"Водитель проигнорировал законные требования полицейских об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Во время движения он сделал несколько залпов из пиротехнического устройства в сторону патрульного автомобиля", - приводит ГУМВД слова руководителя пресс-службы главка Натальи Куликовой.
По ее информации, в соответствии с законом "О полиции", один из сотрудников произвел предупредительный выстрел из табельного оружия, а затем выстрелил по колесам транспортного средства. Иномарка была остановлена, правонарушитель задержан.
"Выяснилось, что за рулем находился 36-летний местный житель с явными признаками наркотического опьянения. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.8, 12.25 и 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации", - сообщила Куликова.
По ее словам, в багажном отделении машины находилось дикое животное – каракал. Полицейские обратились к руководству Воронежского зоопарка для "содействия в изъятии зверя". Специалисты зоопарка, прибывшие на место, поместили каракала в клетку и отвезли его на временную передержку в зоопарк.
"Самка каракала возрастом около года находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время она помещена в карантинную зону зоопарка", - сообщил департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.