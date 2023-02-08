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Умер актер Сергей Столяров
Умер актер Сергей Столяров - РИА Новости, 08.02.2023
Умер актер Сергей Столяров
Советский актер Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Образование в третьем тысячелетии". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:53
2023-02-08T18:53
2023-02-08T21:48
культура
москва
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новости культуры
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Советский актер Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Образование в третьем тысячелетии". "Действительно, 7 февраля умер Столяров Сергей Кириллович. А 2 февраля умерла мама Сергея Кирилловича Нина Феодосьевна Головина — советская и российская актриса кино и озвучивания", — говорится в заявлении.Сергей Столяров родился 2 июля 1962 года в Москве. В 1983 году закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 2000 года занимал должность генерального продюсера образовательного телеканала "Школьник ТВ". Наиболее известен по роли в фильме "Завтра была война" (1987).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, высшее театральное училище имени щепкина, новости культуры, общество
Культура, Москва, Высшее театральное училище имени Щепкина, Новости культуры, Общество
18:53 08.02.2023 (обновлено: 21:48 08.02.2023)
Умер актер Сергей Столяров
Актер Сергей Столяров, известный по фильму "Завтра была война", умер в возрасте 60 лет