https://ria.ru/20230208/stolyarov-1850654160.html

Умер актер Сергей Столяров

Умер актер Сергей Столяров - РИА Новости, 08.02.2023

Умер актер Сергей Столяров

Советский актер Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Образование в третьем тысячелетии". РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:53

2023-02-08T18:53

2023-02-08T21:48

культура

москва

высшее театральное училище имени щепкина

новости культуры

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850653442_0:53:960:593_1920x0_80_0_0_75f854622d16eded2b0b10e447750d9d.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Советский актер Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Образование в третьем тысячелетии". "Действительно, 7 февраля умер Столяров Сергей Кириллович. А 2 февраля умерла мама Сергея Кирилловича Нина Феодосьевна Головина — советская и российская актриса кино и озвучивания", — говорится в заявлении.Сергей Столяров родился 2 июля 1962 года в Москве. В 1983 году закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 2000 года занимал должность генерального продюсера образовательного телеканала "Школьник ТВ". Наиболее известен по роли в фильме "Завтра была война" (1987).

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, высшее театральное училище имени щепкина, новости культуры, общество