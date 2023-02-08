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В ГД заявили, что причастность США к подрыву "Северных потоков" очевидна

В ГД заявили, что причастность США к подрыву "Северных потоков" очевидна - РИА Новости, 08.02.2023

В ГД заявили, что причастность США к подрыву "Северных потоков" очевидна

Причастность США к подрыву газопроводов "Северный поток" очевидна, а американский журналист Сеймур Херш озвучил то, о чем знал весь Запад, но не решался сказать РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:16

2023-02-08T19:16

2023-02-08T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Причастность США к подрыву газопроводов "Северный поток" очевидна, а американский журналист Сеймур Херш озвучил то, о чем знал весь Запад, но не решался сказать вслух, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на газопроводах после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. "Американский журналист озвучил то, о чем знал весь Запад, но не решался сказать вслух. Истинный виновник подрыва "Северных потоков" очевиден и был известен давно. Сейчас просто предали публичной огласке одного из исполнителей. Дело ведь не в фамилии виновника, а в том, что это государственная политика США - диверсии, перевороты, шпионаж, политические убийства", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, учитывая запредельный уровень русофобии, было бы излишним ждать гуманности и честности в отношениях со стороны США. "Северные потоки" не вернуть в ближайшем будущем, а значит, нам нужна победа на Украине, как залог национальной безопасности", - подчеркнул депутат. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221201/potok-1835740818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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