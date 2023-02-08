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ВМС США предлагали атаковать "Северные потоки" подлодкой, заявил журналист - РИА Новости, 08.02.2023
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ВМС США предлагали атаковать "Северные потоки" подлодкой, заявил журналист
ВМС США предлагали атаковать "Северные потоки" подлодкой, заявил журналист - РИА Новости, 08.02.2023
ВМС США предлагали атаковать "Северные потоки" подлодкой, заявил журналист
Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:36
2023-02-08T16:39
в мире
военно-морские силы сша
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках".По словам источника, непосредственно знакомого с процессом, участникам стало ясно, что Салливан намеревался, чтобы группа разработала план уничтожения двух трубопроводов "Северный поток", и что он выполнял пожелания президента Байдена.Согласно публикации, в ходе совещаний ВМС США предлагали применить подлодку для атаки на "Северные потоки", а ВВС - бомбы с дистанционным взрывателем.Херш пишет, что в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ сообщила межведомственной группе Салливана следующее: "У нас есть способ взорвать трубопроводы".Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.
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96
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в мире, военно-морские силы сша, северный поток, северный поток — 2
В мире, Военно-морские силы США, Северный поток, Северный поток — 2
16:36 08.02.2023 (обновлено: 16:39 08.02.2023)
 
ВМС США предлагали атаковать "Северные потоки" подлодкой, заявил журналист

Журналист из США заявил, что в ВМС США предлагали атаковать "Северные потоки" подлодкой

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках".
По словам источника, непосредственно знакомого с процессом, участникам стало ясно, что Салливан намеревался, чтобы группа разработала план уничтожения двух трубопроводов "Северный поток", и что он выполнял пожелания президента Байдена.
Согласно публикации, в ходе совещаний ВМС США предлагали применить подлодку для атаки на "Северные потоки", а ВВС - бомбы с дистанционным взрывателем.
Херш пишет, что в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ сообщила межведомственной группе Салливана следующее: "У нас есть способ взорвать трубопроводы".
Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
16:08
Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"
 
В миреВоенно-морские силы СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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