https://ria.ru/20230208/ssha-1850609167.html

ВМС США предлагали атаковать "Северные потоки" подлодкой, заявил журналист

ВМС США предлагали атаковать "Северные потоки" подлодкой, заявил журналист - РИА Новости, 08.02.2023

ВМС США предлагали атаковать "Северные потоки" подлодкой, заявил журналист

Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках". РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:36

2023-02-08T16:36

2023-02-08T16:39

в мире

военно-морские силы сша

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан координировал подготовку к диверсиям на "Северных потоках".По словам источника, непосредственно знакомого с процессом, участникам стало ясно, что Салливан намеревался, чтобы группа разработала план уничтожения двух трубопроводов "Северный поток", и что он выполнял пожелания президента Байдена.Согласно публикации, в ходе совещаний ВМС США предлагали применить подлодку для атаки на "Северные потоки", а ВВС - бомбы с дистанционным взрывателем.Херш пишет, что в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ сообщила межведомственной группе Салливана следующее: "У нас есть способ взорвать трубопроводы".Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.

https://ria.ru/20230208/sallivan-1850594095.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, военно-морские силы сша, северный поток, северный поток — 2