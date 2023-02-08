https://ria.ru/20230208/ssha-1850514586.html

США могли помогать Тайваню с оружием для сдерживания Китая, считает эксперт

США могли помогать Тайваню с оружием для сдерживания Китая, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2023

США могли помогать Тайваню с оружием для сдерживания Китая, считает эксперт

Соединенные Штаты могли оказать военно-техническую помощь Тайваню в создании крылатой ракеты средней дальности, которая нужна для сдерживания Китая, считает... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:09

2023-02-08T12:09

2023-02-08T12:09

в мире

тайвань

китай

сша

игорь коротченко

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты могли оказать военно-техническую помощь Тайваню в создании крылатой ракеты средней дальности, которая нужна для сдерживания Китая, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как стало известно в среду, Тайвань провел испытательный пуск крылатой ракеты, дальность полета которой может достигать 1200 километров. Такая дальность, согласно данным газеты South China Morning Post, позволит ракете, в частности, достать до городов на восточном побережье Китая. "Учитывая наличие программ по линии военно-технического сотрудничества между Тайванем и США, определенные технические моменты в новой тайваньской крылатой ракете с увеличенной дальностью могут быть реализованы в том числе с учетом американского опыта. Очевидно, что такую возможность исключать нельзя", - сказал Коротченко. По словам эксперта, данная разработка вполне логична в контексте противостояния между материковым Китаем и Тайванем. "Эта крылатая ракета средней дальности необходима Тайваню для сдерживания Китая от возможной силовой операции по восстановлению контроля над островом, которая может быть осуществлена после 2027 года. Высокотехнологичная оборонная промышленность Тайваня способна обеспечить серийный выпуск подобного рода изделий", - отметил главред "Национальной обороны".

https://ria.ru/20230208/polsha-1850503295.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

тайвань

китай

сша

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в мире, тайвань, китай, сша, игорь коротченко