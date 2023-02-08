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США могли помогать Тайваню с оружием для сдерживания Китая, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2023
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США могли помогать Тайваню с оружием для сдерживания Китая, считает эксперт
США могли помогать Тайваню с оружием для сдерживания Китая, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2023
США могли помогать Тайваню с оружием для сдерживания Китая, считает эксперт
Соединенные Штаты могли оказать военно-техническую помощь Тайваню в создании крылатой ракеты средней дальности, которая нужна для сдерживания Китая, считает... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:09
2023-02-08T12:09
в мире
тайвань
китай
сша
игорь коротченко
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты могли оказать военно-техническую помощь Тайваню в создании крылатой ракеты средней дальности, которая нужна для сдерживания Китая, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как стало известно в среду, Тайвань провел испытательный пуск крылатой ракеты, дальность полета которой может достигать 1200 километров. Такая дальность, согласно данным газеты South China Morning Post, позволит ракете, в частности, достать до городов на восточном побережье Китая. "Учитывая наличие программ по линии военно-технического сотрудничества между Тайванем и США, определенные технические моменты в новой тайваньской крылатой ракете с увеличенной дальностью могут быть реализованы в том числе с учетом американского опыта. Очевидно, что такую возможность исключать нельзя", - сказал Коротченко. По словам эксперта, данная разработка вполне логична в контексте противостояния между материковым Китаем и Тайванем. "Эта крылатая ракета средней дальности необходима Тайваню для сдерживания Китая от возможной силовой операции по восстановлению контроля над островом, которая может быть осуществлена после 2027 года. Высокотехнологичная оборонная промышленность Тайваня способна обеспечить серийный выпуск подобного рода изделий", - отметил главред "Национальной обороны".
https://ria.ru/20230208/polsha-1850503295.html
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в мире, тайвань, китай, сша, игорь коротченко
В мире, Тайвань, Китай, США, Игорь Коротченко
12:09 08.02.2023
 
США могли помогать Тайваню с оружием для сдерживания Китая, считает эксперт

Эксперт Коротченко: США могли помогать Тайваню в создании ракеты для сдерживания Китая

© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США в Форт-Брэгге
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты могли оказать военно-техническую помощь Тайваню в создании крылатой ракеты средней дальности, которая нужна для сдерживания Китая, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Как стало известно в среду, Тайвань провел испытательный пуск крылатой ракеты, дальность полета которой может достигать 1200 километров. Такая дальность, согласно данным газеты South China Morning Post, позволит ракете, в частности, достать до городов на восточном побережье Китая.
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"Учитывая наличие программ по линии военно-технического сотрудничества между Тайванем и США, определенные технические моменты в новой тайваньской крылатой ракете с увеличенной дальностью могут быть реализованы в том числе с учетом американского опыта. Очевидно, что такую возможность исключать нельзя", - сказал Коротченко.
По словам эксперта, данная разработка вполне логична в контексте противостояния между материковым Китаем и Тайванем.
"Эта крылатая ракета средней дальности необходима Тайваню для сдерживания Китая от возможной силовой операции по восстановлению контроля над островом, которая может быть осуществлена после 2027 года. Высокотехнологичная оборонная промышленность Тайваня способна обеспечить серийный выпуск подобного рода изделий", - отметил главред "Национальной обороны".
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