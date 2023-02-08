https://ria.ru/20230208/spetspredstavitel-1850446399.html

Спецпредставитель президента России назвал условие для диалога с США

Спецпредставитель президента России назвал условие для диалога с США - РИА Новости, 08.02.2023

Спецпредставитель президента России назвал условие для диалога с США

Говорить с Россией языком силы, ультиматумов или вмешиваясь во внутренние дела не получится, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T04:53

2023-02-08T04:53

2023-02-08T06:18

в мире

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_af69fbfb0fd37f9c21a71bcd0d68e4b1.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Говорить с Россией языком силы, ультиматумов или вмешиваясь во внутренние дела не получится, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.По его словам, если новый посол США в Москве Линн Трейси быстро разберется в ситуации и сможет правильно сориентировать руководство в Вашингтоне по тому, как надо говорить с Россией, тогда Москва открыта к диалогу.Он подчеркнул, что Россия предлагает договориться о правилах игры в киберпространстве в рамках международных форумов и под эгидой ООН, это позволит сделать мир более безопасным и предсказуемым.

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша