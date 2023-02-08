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Спецпредставитель президента России назвал условие для диалога с США - РИА Новости, 08.02.2023
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Спецпредставитель президента России назвал условие для диалога с США
Спецпредставитель президента России назвал условие для диалога с США - РИА Новости, 08.02.2023
Спецпредставитель президента России назвал условие для диалога с США
Говорить с Россией языком силы, ультиматумов или вмешиваясь во внутренние дела не получится, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T04:53
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в мире
россия
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Говорить с Россией языком силы, ультиматумов или вмешиваясь во внутренние дела не получится, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.По его словам, если новый посол США в Москве Линн Трейси быстро разберется в ситуации и сможет правильно сориентировать руководство в Вашингтоне по тому, как надо говорить с Россией, тогда Москва открыта к диалогу.Он подчеркнул, что Россия предлагает договориться о правилах игры в киберпространстве в рамках международных форумов и под эгидой ООН, это позволит сделать мир более безопасным и предсказуемым.
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в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
04:53 08.02.2023 (обновлено: 06:18 08.02.2023)
 
Спецпредставитель президента России назвал условие для диалога с США

Спецпредставитель Крутских: у США не получится говорить с Россией с позиции силы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Говорить с Россией языком силы, ультиматумов или вмешиваясь во внутренние дела не получится, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
По его словам, если новый посол США в Москве Линн Трейси быстро разберется в ситуации и сможет правильно сориентировать руководство в Вашингтоне по тому, как надо говорить с Россией, тогда Москва открыта к диалогу.
Он подчеркнул, что Россия предлагает договориться о правилах игры в киберпространстве в рамках международных форумов и под эгидой ООН, это позволит сделать мир более безопасным и предсказуемым.
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