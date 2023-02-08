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Уотерс осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине

Уотерс осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2023

Уотерс осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине

Россию спровоцировали начать спецоперацию на Украине, заявил один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:37

2023-02-08T18:37

2023-02-08T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

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pink floyd

ситуация в днр и лнр

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ООН, 8 фев — РИА Новости. Россию спровоцировали начать спецоперацию на Украине, заявил один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совета Безопасности ООН.Музыкант призвал президентов России, Украины и США, а также НАТО и ЕС договориться о прекращении огня сегодня.Уотерс не раз выступал с яркими заявлениями по поводу нынешнего конфликта. Так, по его мнению, спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам. Кроме того, он критиковал поставки вооружений ВСУ, а президента Джо Байдена называл военным преступником из-за его нежелания призвать украинский режим к диалогу с Москвой. За это его внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

https://ria.ru/20220907/pismo-1815114542.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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