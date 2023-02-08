18:37 08.02.2023 (обновлено: 20:53 08.02.2023)
Уотерс осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине
Роджер Уотерс на Совбезе ООН заявил, что не считает спецоперацию России неспровоцированной
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
ООН, 8 фев — РИА Новости. Россию спровоцировали начать спецоперацию на Украине, заявил один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совета Безопасности ООН.
"Вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом", — сказал он, при этом отметив, что не поддерживает спецоперацию.
Музыкант призвал президентов России, Украины и США, а также НАТО и ЕС договориться о прекращении огня сегодня.
Уотерс не раз выступал с яркими заявлениями по поводу нынешнего конфликта. Так, по его мнению, спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам. Кроме того, он критиковал поставки вооружений ВСУ, а президента Джо Байдена называл военным преступником из-за его нежелания призвать украинский режим к диалогу с Москвой. За это его внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
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