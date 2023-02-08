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Уотерс осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850649944.html
Уотерс осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине
Уотерс осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Уотерс осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине
Россию спровоцировали начать спецоперацию на Украине, заявил один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:37
2023-02-08T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
оон
уотерс роджер
украина
россия
pink floyd
ситуация в днр и лнр
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ООН, 8 фев — РИА Новости. Россию спровоцировали начать спецоперацию на Украине, заявил один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совета Безопасности ООН.Музыкант призвал президентов России, Украины и США, а также НАТО и ЕС договориться о прекращении огня сегодня.Уотерс не раз выступал с яркими заявлениями по поводу нынешнего конфликта. Так, по его мнению, спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам. Кроме того, он критиковал поставки вооружений ВСУ, а президента Джо Байдена называл военным преступником из-за его нежелания призвать украинский режим к диалогу с Москвой. За это его внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
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в мире, оон, уотерс роджер, украина, россия, pink floyd, ситуация в днр и лнр, совет безопасности оон, владимир путин, джо байден, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Уотерс Роджер, Украина, Россия, Pink Floyd, Ситуация в ДНР и ЛНР, Совет Безопасности ООН, Владимир Путин, Джо Байден, США, НАТО
18:37 08.02.2023 (обновлено: 20:53 08.02.2023)
 
Уотерс осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине

Роджер Уотерс на Совбезе ООН заявил, что не считает спецоперацию России неспровоцированной

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
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ООН, 8 фев — РИА Новости. Россию спровоцировали начать спецоперацию на Украине, заявил один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс на заседании Совета Безопасности ООН.
"Вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом", — сказал он, при этом отметив, что не поддерживает спецоперацию.
Музыкант призвал президентов России, Украины и США, а также НАТО и ЕС договориться о прекращении огня сегодня.
Уотерс не раз выступал с яркими заявлениями по поводу нынешнего конфликта. Так, по его мнению, спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам. Кроме того, он критиковал поставки вооружений ВСУ, а президента Джо Байдена называл военным преступником из-за его нежелания призвать украинский режим к диалогу с Москвой. За это его внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
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