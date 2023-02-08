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Российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения за сутки

Российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения за сутки - РИА Новости, 08.02.2023

Российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения за сутки

Российские войска за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 123 районах, сообщило РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:07

2023-02-08T15:07

2023-02-08T15:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 123 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

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2023

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безопасность, россия, вооруженные силы украины