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Российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения за сутки - РИА Новости, 08.02.2023
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Российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения за сутки
Российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения за сутки - РИА Новости, 08.02.2023
Российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения за сутки
Российские войска за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 123 районах, сообщило РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:07
2023-02-08T15:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 123 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
15:07 08.02.2023 (обновлено: 15:13 08.02.2023)
 
Российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения за сутки

Минобороны: ВС России поразили военную технику и живую силу ВСУ в 123 районах за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 123 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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