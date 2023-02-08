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ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных - РИА Новости, 08.02.2023
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ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных - РИА Новости, 08.02.2023
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных
Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки до 75 украинских военных, 7 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:02
2023-02-08T15:14
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки до 75 украинских военных, 7 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и горючего, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на указанном направлении армейская авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли удары по подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, на херсонском направлении в районе Ольговки Херсонской области контрбатарейным огнем уничтожен украинский минометный расчет.
россия
донецкая народная республика
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россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
15:02 08.02.2023 (обновлено: 15:14 08.02.2023)
 
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных

Минобороны: ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 военных ВСУ и три склада

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки до 75 украинских военных, 7 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и горючего, сообщили в среду в Минобороны России.
По данным ведомства, на указанном направлении армейская авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли удары по подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, на херсонском направлении в районе Ольговки Херсонской области контрбатарейным огнем уничтожен украинский минометный расчет.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВ миреДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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