https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850570410.html
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных - РИА Новости, 08.02.2023
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных
Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки до 75 украинских военных, 7 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:02
2023-02-08T15:02
2023-02-08T15:14
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848617542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_924e24a7502ab47ed24bae9ac66e7225.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки до 75 украинских военных, 7 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и горючего, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на указанном направлении армейская авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли удары по подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, на херсонском направлении в районе Ольговки Херсонской области контрбатарейным огнем уничтожен украинский минометный расчет.
россия
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848617542_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_6083da2e1425ba97fc0b66fbaa77d541.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
15:02 08.02.2023 (обновлено: 15:14 08.02.2023)
ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных
Минобороны: ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 военных ВСУ и три склада