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ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных

ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных - РИА Новости, 08.02.2023

ВС России на Южно-Донецком направлении уничтожили 75 украинских военных

Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки до 75 украинских военных, 7 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:02

2023-02-08T15:02

2023-02-08T15:14

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки до 75 украинских военных, 7 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и горючего, сообщили в среду в Минобороны России.По данным ведомства, на указанном направлении армейская авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли удары по подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, на херсонском направлении в районе Ольговки Херсонской области контрбатарейным огнем уничтожен украинский минометный расчет.

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины