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СПбГУ при необходимости окажет любую помощь задержанной в Латвии студентке - РИА Новости, 08.02.2023
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СПбГУ при необходимости окажет любую помощь задержанной в Латвии студентке
СПбГУ при необходимости окажет любую помощь задержанной в Латвии студентке - РИА Новости, 08.02.2023
СПбГУ при необходимости окажет любую помощь задержанной в Латвии студентке
Сотрудники и студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) готовы оказать любую помощь студентке вуза Татьяне Андриец, участвующей в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:55
2023-02-08T10:55
в мире
латвия
россия
рига
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Сотрудники и студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) готовы оказать любую помощь студентке вуза Татьяне Андриец, участвующей в антифашистском движении и задержанной властями Латвии, сообщил университет. Согласно информации в Telegram-канале посольства России в Латвии, в воскресенье в Риге Служба государственной безопасности Латвийской республики задержала на 48 часов общественную активистку и гражданку Латвии Татьяну Андриец, недавно приехавшую в Латвию из Петербурга, где она учится. По данным на вторник, девушке не было предъявлено официальных обвинений. В дипмиссии при этом отметили, что ведомство не сомневается в том, что "латвийские карательные органы, печально известные своей изобретательностью, непременно найдут, в чем обвинить Т.Андриец, которая известна своей принципиальной позицией по защите прав журналистов и активистов русскоязычной диаспоры, подвергающихся преследованиям в Латвии". "Сотрудники и студенты СПбГУ уже выразили готовность оказать юридическую и любую другую помощь, которая потребуется студентке СПбГУ", - сказал проректор вуза по правовым вопросам Юрий Пенов, слова которого приводятся в ответе на соответствующее обращение в виртуальной приемной университета. В пресс-службе СПбГУ РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, обращалась ли в вуз за помощью Андриец или ее представители. Как отмечают в вузе, эта студентка является участником антифашистского движения. Ранее, в августе 2022 года, девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.
https://ria.ru/20230127/posol-1847993569.html
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в мире, латвия, россия, рига, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Латвия, Россия, Рига, Санкт-Петербургский государственный университет
10:55 08.02.2023
 
СПбГУ при необходимости окажет любую помощь задержанной в Латвии студентке

В СПбГУ заявили, что окажут любую помощь задержанной в Латвии студентке Андриец

© Depositphotos.com / Estea-EsteaЗдание Санкт-Петербургского государственного университета
Здание Санкт-Петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Depositphotos.com / Estea-Estea
Здание Санкт-Петербургского государственного университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Сотрудники и студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) готовы оказать любую помощь студентке вуза Татьяне Андриец, участвующей в антифашистском движении и задержанной властями Латвии, сообщил университет.
Согласно информации в Telegram-канале посольства России в Латвии, в воскресенье в Риге Служба государственной безопасности Латвийской республики задержала на 48 часов общественную активистку и гражданку Латвии Татьяну Андриец, недавно приехавшую в Латвию из Петербурга, где она учится. По данным на вторник, девушке не было предъявлено официальных обвинений.
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В дипмиссии при этом отметили, что ведомство не сомневается в том, что "латвийские карательные органы, печально известные своей изобретательностью, непременно найдут, в чем обвинить Т.Андриец, которая известна своей принципиальной позицией по защите прав журналистов и активистов русскоязычной диаспоры, подвергающихся преследованиям в Латвии".
"Сотрудники и студенты СПбГУ уже выразили готовность оказать юридическую и любую другую помощь, которая потребуется студентке СПбГУ", - сказал проректор вуза по правовым вопросам Юрий Пенов, слова которого приводятся в ответе на соответствующее обращение в виртуальной приемной университета.
В пресс-службе СПбГУ РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, обращалась ли в вуз за помощью Андриец или ее представители.
Как отмечают в вузе, эта студентка является участником антифашистского движения. Ранее, в августе 2022 года, девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.
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