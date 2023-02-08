https://ria.ru/20230208/spbgu-1850492243.html

СПбГУ при необходимости окажет любую помощь задержанной в Латвии студентке

СПбГУ при необходимости окажет любую помощь задержанной в Латвии студентке - РИА Новости, 08.02.2023

СПбГУ при необходимости окажет любую помощь задержанной в Латвии студентке

Сотрудники и студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) готовы оказать любую помощь студентке вуза Татьяне Андриец, участвующей в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:55

2023-02-08T10:55

2023-02-08T10:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Сотрудники и студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) готовы оказать любую помощь студентке вуза Татьяне Андриец, участвующей в антифашистском движении и задержанной властями Латвии, сообщил университет. Согласно информации в Telegram-канале посольства России в Латвии, в воскресенье в Риге Служба государственной безопасности Латвийской республики задержала на 48 часов общественную активистку и гражданку Латвии Татьяну Андриец, недавно приехавшую в Латвию из Петербурга, где она учится. По данным на вторник, девушке не было предъявлено официальных обвинений. В дипмиссии при этом отметили, что ведомство не сомневается в том, что "латвийские карательные органы, печально известные своей изобретательностью, непременно найдут, в чем обвинить Т.Андриец, которая известна своей принципиальной позицией по защите прав журналистов и активистов русскоязычной диаспоры, подвергающихся преследованиям в Латвии". "Сотрудники и студенты СПбГУ уже выразили готовность оказать юридическую и любую другую помощь, которая потребуется студентке СПбГУ", - сказал проректор вуза по правовым вопросам Юрий Пенов, слова которого приводятся в ответе на соответствующее обращение в виртуальной приемной университета. В пресс-службе СПбГУ РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, обращалась ли в вуз за помощью Андриец или ее представители. Как отмечают в вузе, эта студентка является участником антифашистского движения. Ранее, в августе 2022 года, девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.

https://ria.ru/20230127/posol-1847993569.html

https://ria.ru/20230124/kasem-1847172288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, латвия, россия, рига, санкт-петербургский государственный университет