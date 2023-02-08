https://ria.ru/20230208/sova-1850651469.html
В Москве спасли сову сипуху
В Москве спасли сову сипуху - РИА Новости, 08.02.2023
В Москве спасли сову сипуху
Инспекторы изъяли истощенную сову сипуху у фотографов в центре Москвы, птицу отправили на реабилитацию, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:42
2023-02-08T18:42
2023-02-08T18:42
общество
москва
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калининградская область
капремонт в москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инспекторы изъяли истощенную сову сипуху у фотографов в центре Москвы, птицу отправили на реабилитацию, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "На Триумфальной площади выявили случай незаконного предоставления фотоуслуг с использованием совы вида сипуха обыкновенная. Это самая истощенная сова, которая попала в руки специалистов за последние годы. Совместно с сотрудниками ОВД Тверского района было осуществлено задержание. Документы на сову отсутствовали. Составлен протокол изъятия. В настоящее время сова передана в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что сипухи охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). На природных территориях столицы эти пернатые не водятся. В естественных условиях на территории России они встречаются только в Калининградской области и в Республике Крым, где внесены в региональные Красные Книги. "Находиться на оживленной улице для хищных птиц само по себе – большой стресс, а снег и дождь ухудшают ситуацию. Кроме того, стоит учесть, что сипухи просто не приспособлены к условиям столичной зимы", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230208/koty-1850628685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, калининградская область, капремонт в москве
Общество, Москва, Россия, Калининградская область, Капремонт в Москве
В Москве спасли сову сипуху
В центре Москвы у инспекторы изъяли у фотографов истощенную сову сипуху
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инспекторы изъяли истощенную сову сипуху у фотографов в центре Москвы, птицу отправили на реабилитацию, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На Триумфальной площади выявили случай незаконного предоставления фотоуслуг с использованием совы вида сипуха обыкновенная. Это самая истощенная сова, которая попала в руки специалистов за последние годы. Совместно с сотрудниками ОВД Тверского района было осуществлено задержание. Документы на сову отсутствовали. Составлен протокол изъятия. В настоящее время сова передана в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что сипухи охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). На природных территориях столицы эти пернатые не водятся. В естественных условиях на территории России
они встречаются только в Калининградской области
и в Республике Крым
, где внесены в региональные Красные Книги.
"Находиться на оживленной улице для хищных птиц само по себе – большой стресс, а снег и дождь ухудшают ситуацию. Кроме того, стоит учесть, что сипухи просто не приспособлены к условиям столичной зимы", - добавили в пресс-службе.