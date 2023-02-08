https://ria.ru/20230208/sova-1850651469.html

В Москве спасли сову сипуху

В Москве спасли сову сипуху - РИА Новости, 08.02.2023

В Москве спасли сову сипуху

Инспекторы изъяли истощенную сову сипуху у фотографов в центре Москвы, птицу отправили на реабилитацию, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:42

2023-02-08T18:42

2023-02-08T18:42

общество

москва

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калининградская область

капремонт в москве

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инспекторы изъяли истощенную сову сипуху у фотографов в центре Москвы, птицу отправили на реабилитацию, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "На Триумфальной площади выявили случай незаконного предоставления фотоуслуг с использованием совы вида сипуха обыкновенная. Это самая истощенная сова, которая попала в руки специалистов за последние годы. Совместно с сотрудниками ОВД Тверского района было осуществлено задержание. Документы на сову отсутствовали. Составлен протокол изъятия. В настоящее время сова передана в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что сипухи охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). На природных территориях столицы эти пернатые не водятся. В естественных условиях на территории России они встречаются только в Калининградской области и в Республике Крым, где внесены в региональные Красные Книги. "Находиться на оживленной улице для хищных птиц само по себе – большой стресс, а снег и дождь ухудшают ситуацию. Кроме того, стоит учесть, что сипухи просто не приспособлены к условиям столичной зимы", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230208/koty-1850628685.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, москва, россия, калининградская область, капремонт в москве