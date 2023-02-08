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Собянин пообещал перевести все городские службы Москвы на электромобили
Собянин пообещал перевести все городские службы Москвы на электромобили - РИА Новости, 08.02.2023
Собянин пообещал перевести все городские службы Москвы на электромобили
Все городские службы Москвы будут постепенно переведены на электромобили, 80% пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом, сообщил мэр... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T00:12
2023-02-08T00:12
2023-02-08T00:12
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Все городские службы Москвы будут постепенно переведены на электромобили, 80% пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что также планируется работать с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в Москве перешли на электрическую тягу. По словам Собянина, электричества в городе на это хватит. "В Москве есть полуторный запас по энергетическим мощностям, это вообще не проблема", - сказал мэр.
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общество, россия, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Россия, Москва, Сергей Собянин
Собянин пообещал перевести все городские службы Москвы на электромобили
Собянин: все городские службы Москвы будут постепенно переведены на электромобили
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Все городские службы Москвы будут постепенно переведены на электромобили, 80% пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Восемьдесят процентов пассажирских перевозок в городе уже осуществляется электрическим транспортом. Остаются ещё автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но мы их будем переводить на электрическую тягу. Постепенно переведём все службы города на электромобили", - сказал Собянин в интервью aif.ru.
Мэр отметил, что также планируется работать с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в Москве перешли на электрическую тягу.
По словам Собянина, электричества в городе на это хватит.
"В Москве есть полуторный запас по энергетическим мощностям, это вообще не проблема", - сказал мэр.