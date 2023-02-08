https://ria.ru/20230208/sobyanin-1850436631.html

Собянин пообещал перевести все городские службы Москвы на электромобили

Собянин пообещал перевести все городские службы Москвы на электромобили - РИА Новости, 08.02.2023

Собянин пообещал перевести все городские службы Москвы на электромобили

Все городские службы Москвы будут постепенно переведены на электромобили, 80% пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом, сообщил мэр... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T00:12

2023-02-08T00:12

2023-02-08T00:12

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сергей собянин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Все городские службы Москвы будут постепенно переведены на электромобили, 80% пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что также планируется работать с таксомоторными компаниями, чтобы и все такси в Москве перешли на электрическую тягу. По словам Собянина, электричества в городе на это хватит. "В Москве есть полуторный запас по энергетическим мощностям, это вообще не проблема", - сказал мэр.

https://ria.ru/20230207/moskva-1850277167.html

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общество, россия, москва, сергей собянин