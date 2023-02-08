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Сноуден отреагировал на расследование о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2023
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Сноуден отреагировал на расследование о взрывах на "Северных потоках"
Сноуден отреагировал на расследование о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2023
Сноуден отреагировал на расследование о взрывах на "Северных потоках"
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предложил своим подписчикам в Twitter вспомнить "секретные операции, которые Белый дом устроил, но решительно... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:19
2023-02-08T21:19
в мире
сша
россия
великобритания
эдвард сноуден
джо байден
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предложил своим подписчикам в Twitter вспомнить "секретные операции, которые Белый дом устроил, но решительно отрицал". "Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг "массовой слежки", - написал экс-сотрудник американских спецслужб в своем аккаунте в соцсети в связи с публикацией расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на "Северных потоках". Из материала Херша, лауреата Пулитцеровской премии, следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Белый дом и ЦРУ назвали опубликованную информацию ложной. Сотрудник спецслужб США Эдвард ​​Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство. Он продолжает оставаться в России, в США ему предъявлены обвинения в шпионаже.
https://ria.ru/20221201/potok-1835740818.html
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в мире, сша, россия, великобритания, эдвард сноуден, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, США, Россия, Великобритания, Эдвард Сноуден, Джо Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
21:19 08.02.2023
 
Сноуден отреагировал на расследование о взрывах на "Северных потоках"

Сноуден предложил вспомнить прошлые операции​ властей США, которые они отрицали

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предложил своим подписчикам в Twitter вспомнить "секретные операции, которые Белый дом устроил, но решительно отрицал".
"Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг "массовой слежки", - написал экс-сотрудник американских спецслужб в своем аккаунте в соцсети в связи с публикацией расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 23:15
В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"
Из материала Херша, лауреата Пулитцеровской премии, следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.
Белый дом и ЦРУ назвали опубликованную информацию ложной.
Сотрудник спецслужб США Эдвард ​​Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство. Он продолжает оставаться в России, в США ему предъявлены обвинения в шпионаже.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
17:38
Депутат ГД призвал обсудить расследование журналиста Херша в Совбезе ООН
 
В миреСШАРоссияВеликобританияЭдвард СноуденДжо БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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