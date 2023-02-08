https://ria.ru/20230208/snouden-1850679012.html

Сноуден отреагировал на расследование о взрывах на "Северных потоках"

Сноуден отреагировал на расследование о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2023

Сноуден отреагировал на расследование о взрывах на "Северных потоках"

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предложил своим подписчикам в Twitter вспомнить "секретные операции, которые Белый дом устроил, но решительно... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:19

2023-02-08T21:19

2023-02-08T21:19

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эдвард сноуден

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предложил своим подписчикам в Twitter вспомнить "секретные операции, которые Белый дом устроил, но решительно отрицал". "Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг "массовой слежки", - написал экс-сотрудник американских спецслужб в своем аккаунте в соцсети в связи с публикацией расследования журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на "Северных потоках". Из материала Херша, лауреата Пулитцеровской премии, следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Белый дом и ЦРУ назвали опубликованную информацию ложной. Сотрудник спецслужб США Эдвард ​​Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство, а в сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство. Он продолжает оставаться в России, в США ему предъявлены обвинения в шпионаже.

https://ria.ru/20221201/potok-1835740818.html

https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850631108.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, великобритания, эдвард сноуден, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), нато