01:19 08.02.2023 (обновлено: 03:11 08.02.2023)
Секретарь СНБО Украины выступил за нанесение ударов по объектам в России
Секретарь СНБО Украины Данилов призвал наносить удары по объектам на российской территории
© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос об украинских ударах по территории РФ, заявил, что Украина "должна уничтожить объекты", которые, как она считает, наносят ей ущерб, несмотря на то что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во вторник выступил с обратным утверждением, отвергнув удары Киева по территории РФ.
Во вторник Подоляк заявил в Twitter, что Украина не наносит удары по территории России, а предоставленное Западом вооружение Киев, по его утверждению, использует для обороны. При этом ранее, как сообщали СМИ, Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности. Сам Данилов тоже во вторник - на фоне объявлений о западной военной помощи Киеву - заявил CNN, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью произведенного на Украине оружия, которое у Украины, по словам Данилова, есть.
"Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране,.. мы должны уничтожить эти объекты", - сказал Данилов в интервью агентству Рейтер, говоря об "определенных пунктах", которые, "допустим, есть в России".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.