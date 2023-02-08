https://ria.ru/20230208/skshipchak-1850685045.html
Польский генерал дал мрачный прогноз по Украине
Польский генерал дал мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Польский генерал дал мрачный прогноз по Украине
У украинской армии нет средств для наступательных действий, ситуация близка к полному разгрому, заявил в интервью порталу Wirtualnа Polskа бывший командующий... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:22
2023-02-08T22:22
2023-02-08T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вальдемар скшипчак
польша
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. У украинской армии нет средств для наступательных действий, ситуация близка к полному разгрому, заявил в интервью порталу Wirtualnа Polskа бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак."Некоторые говорят, что ВСУ должны контратаковать. Однако у украинцев для контрнаступления нет ни сил, ни средств. <…> Если украинская оборона будет прорвана, русские достигнут своей цели, а это прежде всего разгром украинской армии", — сказал военный.Скшипчак отметил, что в таком тяжелом положении украинцам остается только обороняться.При этом западная военная помощь, по его мнению, не помешает планам России. Прорыв украинских позиций будет означать освобождение всей Восточной Украины и окончательное поражение Киева, заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230208/pistorius-1850632371.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, вальдемар скшипчак, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вальдемар Скшипчак, Польша
22:22 08.02.2023 (обновлено: 23:50 08.02.2023)
Польский генерал дал мрачный прогноз по Украине
Польский генерал Скшипчак заявил, что у Украины нет сил для наступления