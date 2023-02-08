https://ria.ru/20230208/skshipchak-1850685045.html

Польский генерал дал мрачный прогноз по Украине

Польский генерал дал мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 08.02.2023

Польский генерал дал мрачный прогноз по Украине

У украинской армии нет средств для наступательных действий, ситуация близка к полному разгрому, заявил в интервью порталу Wirtualnа Polskа бывший командующий... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:22

2023-02-08T22:22

2023-02-08T23:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

вальдемар скшипчак

польша

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. У украинской армии нет средств для наступательных действий, ситуация близка к полному разгрому, заявил в интервью порталу Wirtualnа Polskа бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак."Некоторые говорят, что ВСУ должны контратаковать. Однако у украинцев для контрнаступления нет ни сил, ни средств. <…> Если украинская оборона будет прорвана, русские достигнут своей цели, а это прежде всего разгром украинской армии", — сказал военный.Скшипчак отметил, что в таком тяжелом положении украинцам остается только обороняться.При этом западная военная помощь, по его мнению, не помешает планам России. Прорыв украинских позиций будет означать освобождение всей Восточной Украины и окончательное поражение Киева, заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230208/pistorius-1850632371.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, вооруженные силы украины, вальдемар скшипчак, польша