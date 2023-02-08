https://ria.ru/20230208/siriya-1850557238.html

Сирия запросила помощь Евросоюза для борьбы с последствиями землетрясения

Сирия запросила помощь Евросоюза для борьбы с последствиями землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023

Сирия запросила помощь Евросоюза для борьбы с последствиями землетрясения

Сирия вслед за Турцией запросила срочную помощь Евросоюза для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщил еврокомиссар по кризисному... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:29

2023-02-08T14:29

2023-02-08T14:29

в мире

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

еврокомиссия

евросоюз

совет евросоюза

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Сирия вслед за Турцией запросила срочную помощь Евросоюза для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. "Мы получили запрос от правительства Сирии", - сказал Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, Еврокомиссия призвала государства Евросоюза оказать запрашиваемую помощь. В понедельник председательствующая в Совете Евросоюза Швеция активировала механизм координации помощи ЕС в связи с разрушительным землетрясением в Турции и Сирии. Евросоюза не поддерживает прямых контактов с сирийским правительством, против которого он ввел санкции. Как пояснил накануне официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, ЕС оказывает помощь через гуманитарные организации, а не напрямую сирийским властям.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850502979.html

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в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, еврокомиссия, евросоюз, совет евросоюза, брюссель