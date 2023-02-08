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Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией нулевыми

Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией нулевыми - РИА Новости, 08.02.2023

Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией нулевыми

Украина все ближе к потере государственности, однако у Киева есть единственная возможность предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:20

2023-02-08T20:20

2023-02-08T20:40

россия

украина

специальная военная операция на украине

киев

валентина матвиенко

джо байден

совет федерации рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Украина все ближе к потере государственности, однако у Киева есть единственная возможность предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей законные интересы России, шансы одержать победу над РФ на полях сражений у киевского режима нулевые, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.По ее словам, обещание президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, "если вдуматься, — это реквием по Украине"."Поскольку шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину и её народ на заклание. Собственно, это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут", - подчеркнула Матвиенко.Сенатор подчеркнула, что Украина всё ближе к черте, за которой "она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность"."Ради чего? Во имя интересов США и их союзников? Стремления Запада к сохранению мировой гегемонии?" - выразила недоумение Матвиенко.Ранее Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что США едины в поддержке Украины и готовы продолжать ее столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, киев, валентина матвиенко, джо байден, совет федерации рф, вооруженные силы украины, в мире, цены на нефть, сша