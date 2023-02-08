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Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией нулевыми - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/shansy-1850670358.html
Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией нулевыми
Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией нулевыми - РИА Новости, 08.02.2023
Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией нулевыми
Украина все ближе к потере государственности, однако у Киева есть единственная возможность предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:20
2023-02-08T20:40
россия
украина
специальная военная операция на украине
киев
валентина матвиенко
джо байден
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Украина все ближе к потере государственности, однако у Киева есть единственная возможность предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей законные интересы России, шансы одержать победу над РФ на полях сражений у киевского режима нулевые, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.По ее словам, обещание президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, "если вдуматься, — это реквием по Украине"."Поскольку шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину и её народ на заклание. Собственно, это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут", - подчеркнула Матвиенко.Сенатор подчеркнула, что Украина всё ближе к черте, за которой "она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность"."Ради чего? Во имя интересов США и их союзников? Стремления Запада к сохранению мировой гегемонии?" - выразила недоумение Матвиенко.Ранее Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что США едины в поддержке Украины и готовы продолжать ее столько, сколько нужно.
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россия, украина, киев, валентина матвиенко, джо байден, совет федерации рф, вооруженные силы украины, в мире, цены на нефть, сша
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Киев, Валентина Матвиенко, Джо Байден, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Цены на нефть, США
20:20 08.02.2023 (обновлено: 20:40 08.02.2023)
 
Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией нулевыми

Спикер Совфеда Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией на поле боя нулевыми

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Украина все ближе к потере государственности, однако у Киева есть единственная возможность предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей законные интересы России, шансы одержать победу над РФ на полях сражений у киевского режима нулевые, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Только в этом реальная перспектива", - написала спикер в своем телеграм-канале.
По ее словам, обещание президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, "если вдуматься, — это реквием по Украине".
"Поскольку шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину и её народ на заклание. Собственно, это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут", - подчеркнула Матвиенко.
Сенатор подчеркнула, что Украина всё ближе к черте, за которой "она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность".
"Ради чего? Во имя интересов США и их союзников? Стремления Запада к сохранению мировой гегемонии?" - выразила недоумение Матвиенко.
Ранее Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что США едины в поддержке Украины и готовы продолжать ее столько, сколько нужно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВалентина МатвиенкоДжо БайденСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныВ миреЦены на нефтьСША
 
 
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