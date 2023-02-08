20:20 08.02.2023 (обновлено: 20:40 08.02.2023)
Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией нулевыми
Спикер Совфеда Матвиенко назвала шансы на победу Украины над Россией на поле боя нулевыми
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Украина все ближе к потере государственности, однако у Киева есть единственная возможность предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей законные интересы России, шансы одержать победу над РФ на полях сражений у киевского режима нулевые, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Только в этом реальная перспектива", - написала спикер в своем телеграм-канале.
По ее словам, обещание президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, "если вдуматься, — это реквием по Украине".
"Поскольку шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину и её народ на заклание. Собственно, это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут", - подчеркнула Матвиенко.
Сенатор подчеркнула, что Украина всё ближе к черте, за которой "она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность".
"Ради чего? Во имя интересов США и их союзников? Стремления Запада к сохранению мировой гегемонии?" - выразила недоумение Матвиенко.
Ранее Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что США едины в поддержке Украины и готовы продолжать ее столько, сколько нужно.