https://ria.ru/20230208/shakhtersk-1850488049.html
Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году
Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году - РИА Новости, 08.02.2023
Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году
Сахалинская область, которая взяла шефство над Шахтерском в ДНР, планирует в 2023 году восстановить в городе более 30 объектов, сообщил премьер ДНР Виталий... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:42
2023-02-08T10:42
2023-02-08T10:42
общество
сахалинская область
донецкая народная республика
сахалин
виталий хоценко
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россия
шахтерск (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Сахалинская область, которая взяла шефство над Шахтерском в ДНР, планирует в 2023 году восстановить в городе более 30 объектов, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко. Он провел рабочую встречу в Шахтерске с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, были подведены итоги прошедшего года и намечены планы на 2023 год. "Благодаря строителям из Сахалинской области в Шахтерске уже восстановлено более 100 объектов. В планах на этот год восстановить еще более 30 объектов, в том числе школы, детские сады и автомобильные дороги", - написал Хоценко в своем телеграм-канале. Премьер добавил, что Сахалин планирует и дальше помогать городу в части обновления автопарка коммунальной техники и организации отдыха детей. Кроме того, большая работа проделана в плане цифровизации медицины, в том числе регион помог наладить систему записи на прием к врачу в ДНР через единый номер 1500. "Этот опыт планируем внедрять и в других городах нашей республики", - написал Хоценко. Премьер также поблагодарил Лимаренко и всю команду Сахалинской области за душевный подход, личное участие в поддержке жителей республики.
https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html
https://ria.ru/20230208/donbass-1850480352.html
сахалинская область
донецкая народная республика
сахалин
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общество, сахалинская область, донецкая народная республика, сахалин, виталий хоценко, валерий лимаренко, россия, шахтерск (донецкая область)
Общество, Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Сахалин, Виталий Хоценко, Валерий Лимаренко, Россия, Шахтерск (Донецкая область)
Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году
Премьер ДНР Хоценко: Сахалин восстановит в Шахтерске более 30 объектов в 2023 году