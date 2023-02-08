https://ria.ru/20230208/shakhtersk-1850488049.html

Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году

Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году - РИА Новости, 08.02.2023

Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году

Сахалинская область, которая взяла шефство над Шахтерском в ДНР, планирует в 2023 году восстановить в городе более 30 объектов, сообщил премьер ДНР Виталий... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:42

2023-02-08T10:42

2023-02-08T10:42

общество

сахалинская область

донецкая народная республика

сахалин

виталий хоценко

валерий лимаренко

россия

шахтерск (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Сахалинская область, которая взяла шефство над Шахтерском в ДНР, планирует в 2023 году восстановить в городе более 30 объектов, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко. Он провел рабочую встречу в Шахтерске с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, были подведены итоги прошедшего года и намечены планы на 2023 год. "Благодаря строителям из Сахалинской области в Шахтерске уже восстановлено более 100 объектов. В планах на этот год восстановить еще более 30 объектов, в том числе школы, детские сады и автомобильные дороги", - написал Хоценко в своем телеграм-канале. Премьер добавил, что Сахалин планирует и дальше помогать городу в части обновления автопарка коммунальной техники и организации отдыха детей. Кроме того, большая работа проделана в плане цифровизации медицины, в том числе регион помог наладить систему записи на прием к врачу в ДНР через единый номер 1500. "Этот опыт планируем внедрять и в других городах нашей республики", - написал Хоценко. Премьер также поблагодарил Лимаренко и всю команду Сахалинской области за душевный подход, личное участие в поддержке жителей республики.

https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html

https://ria.ru/20230208/donbass-1850480352.html

сахалинская область

донецкая народная республика

сахалин

россия

шахтерск (донецкая область)

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общество, сахалинская область, донецкая народная республика, сахалин, виталий хоценко, валерий лимаренко, россия, шахтерск (донецкая область)