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Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году - РИА Новости, 08.02.2023
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Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году
Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году - РИА Новости, 08.02.2023
Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году
Сахалинская область, которая взяла шефство над Шахтерском в ДНР, планирует в 2023 году восстановить в городе более 30 объектов, сообщил премьер ДНР Виталий... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:42
2023-02-08T10:42
общество
сахалинская область
донецкая народная республика
сахалин
виталий хоценко
валерий лимаренко
россия
шахтерск (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Сахалинская область, которая взяла шефство над Шахтерском в ДНР, планирует в 2023 году восстановить в городе более 30 объектов, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко. Он провел рабочую встречу в Шахтерске с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, были подведены итоги прошедшего года и намечены планы на 2023 год. "Благодаря строителям из Сахалинской области в Шахтерске уже восстановлено более 100 объектов. В планах на этот год восстановить еще более 30 объектов, в том числе школы, детские сады и автомобильные дороги", - написал Хоценко в своем телеграм-канале. Премьер добавил, что Сахалин планирует и дальше помогать городу в части обновления автопарка коммунальной техники и организации отдыха детей. Кроме того, большая работа проделана в плане цифровизации медицины, в том числе регион помог наладить систему записи на прием к врачу в ДНР через единый номер 1500. "Этот опыт планируем внедрять и в других городах нашей республики", - написал Хоценко. Премьер также поблагодарил Лимаренко и всю команду Сахалинской области за душевный подход, личное участие в поддержке жителей республики.
https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html
https://ria.ru/20230208/donbass-1850480352.html
сахалинская область
донецкая народная республика
сахалин
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общество, сахалинская область, донецкая народная республика, сахалин, виталий хоценко, валерий лимаренко, россия, шахтерск (донецкая область)
Общество, Сахалинская область, Донецкая Народная Республика, Сахалин, Виталий Хоценко, Валерий Лимаренко, Россия, Шахтерск (Донецкая область)
10:42 08.02.2023
 
Сахалин восстановит в донецком Шахтерске более 30 объектов в 2023 году

Премьер ДНР Хоценко: Сахалин восстановит в Шахтерске более 30 объектов в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПожарные во время тушения пожара на железнодорожной станции в Шахтерске
Пожарные во время тушения пожара на железнодорожной станции в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пожарные во время тушения пожара на железнодорожной станции в Шахтерске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Сахалинская область, которая взяла шефство над Шахтерском в ДНР, планирует в 2023 году восстановить в городе более 30 объектов, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко.
Он провел рабочую встречу в Шахтерске с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, были подведены итоги прошедшего года и намечены планы на 2023 год.
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"Благодаря строителям из Сахалинской области в Шахтерске уже восстановлено более 100 объектов. В планах на этот год восстановить еще более 30 объектов, в том числе школы, детские сады и автомобильные дороги", - написал Хоценко в своем телеграм-канале.
Премьер добавил, что Сахалин планирует и дальше помогать городу в части обновления автопарка коммунальной техники и организации отдыха детей.
Кроме того, большая работа проделана в плане цифровизации медицины, в том числе регион помог наладить систему записи на прием к врачу в ДНР через единый номер 1500. "Этот опыт планируем внедрять и в других городах нашей республики", - написал Хоценко.
Премьер также поблагодарил Лимаренко и всю команду Сахалинской области за душевный подход, личное участие в поддержке жителей республики.
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ОбществоСахалинская областьДонецкая Народная РеспубликаСахалинВиталий ХоценкоВалерий ЛимаренкоРоссияШахтерск (Донецкая область)
 
 
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