США настаивают на формировании Сообщества сербских общин в Косово
Посол США Хилл: Вашингтон настаивает на формировании Сообщества сербских общин в Косово
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в медиабанкПерекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. США настаивают на формировании властями самопровозглашенной республики Косово Сообщества сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению Белграда и Приштины, заявил американский посол в Сербии Кристофер Хилл.
Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС от 2013 года. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, а также флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера.
"Мы действительно настаиваем на том, что все договоренности должны быть воплощены, это значит - говорим об изначальном Брюссельском соглашении. Не говорю, что франко-германское предложение противоречит Брюссельскому соглашению - они связаны. Концепция, что предыдущее соглашение должно быть исполнено, является частью франко-германского предложения", - заявил посол США в эфире телеканала К1.
Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в понедельник вечером нанес визит в столицу Сербии. Перед этим он посетил Приштину, где провел встречу с премьером самопровозглашенной республики, который поддержал предлагаемый Западом план нормализации отношений с Белградом.
Сербский президент Александр Вучич перед встречей со спецпредставителем ЕС написал в соцсетях, что косовоалбанские власти и Запад могут только мечтать о признании Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Приштины. После разговора он сообщил, что Лайчак в беседе за закрытыми дверями "во всем его понял".
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента поздно вечером в пятницу большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".
Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
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