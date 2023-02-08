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США настаивают на формировании Сообщества сербских общин в Косово - РИА Новости, 08.02.2023
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США настаивают на формировании Сообщества сербских общин в Косово
США настаивают на формировании Сообщества сербских общин в Косово - РИА Новости, 08.02.2023
США настаивают на формировании Сообщества сербских общин в Косово
США настаивают на формировании властями самопровозглашенной республики Косово Сообщества сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению Белграда и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:00
2023-02-08T15:00
косово
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
евросоюз
оон
мирослав лайчак
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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. США настаивают на формировании властями самопровозглашенной республики Косово Сообщества сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению Белграда и Приштины, заявил американский посол в Сербии Кристофер Хилл. Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС от 2013 года. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, а также флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера. "Мы действительно настаиваем на том, что все договоренности должны быть воплощены, это значит - говорим об изначальном Брюссельском соглашении. Не говорю, что франко-германское предложение противоречит Брюссельскому соглашению - они связаны. Концепция, что предыдущее соглашение должно быть исполнено, является частью франко-германского предложения", - заявил посол США в эфире телеканала К1. Он добавил, что Вашингтон поддерживает Сербию на пути к членству в ЕС, чему должно способствовать урегулирование в Косово. Хилл также в очередной раз призвал Белград определиться по конфликту на Украине - "быть на стороне Запада или на ничейной территории". Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в понедельник вечером нанес визит в столицу Сербии. Перед этим он посетил Приштину, где провел встречу с премьером самопровозглашенной республики, который поддержал предлагаемый Западом план нормализации отношений с Белградом. Сербский президент Александр Вучич перед встречей со спецпредставителем ЕС написал в соцсетях, что косовоалбанские власти и Запад могут только мечтать о признании Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Приштины. После разговора он сообщил, что Лайчак в беседе за закрытыми дверями "во всем его понял". Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента поздно вечером в пятницу большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
https://ria.ru/20230206/vuchich-1850157301.html
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850465162.html
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косово, в мире, сербия, белград (город), александр вучич, евросоюз, оон, мирослав лайчак, альбин курти, совет европы, сша
Косово, В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Евросоюз, ООН, Мирослав Лайчак, Альбин Курти, Совет Европы, США
15:00 08.02.2023
 
США настаивают на формировании Сообщества сербских общин в Косово

Посол США Хилл: Вашингтон настаивает на формировании Сообщества сербских общин в Косово

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в медиабанкПерекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
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Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 фев – РИА Новости. США настаивают на формировании властями самопровозглашенной республики Косово Сообщества сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению Белграда и Приштины, заявил американский посол в Сербии Кристофер Хилл.
Власти Сербии и посольства стран Запада в Приштине обращают внимание на участившиеся заявления премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти о нежелании формировать ССО по соглашению при посредничестве ЕС от 2013 года. Брюссельское соглашение предполагает, что 10 муниципалитетов Косово и Метохии с сербским большинством получат дополнительные полномочия в сфере хозяйства, образования, медицины, а также флаг и другие атрибуты автономного самоуправления. Курти в публичных речах называет будущее ССО "ассоциацией" и выступает против ее национального характера.
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"Мы действительно настаиваем на том, что все договоренности должны быть воплощены, это значит - говорим об изначальном Брюссельском соглашении. Не говорю, что франко-германское предложение противоречит Брюссельскому соглашению - они связаны. Концепция, что предыдущее соглашение должно быть исполнено, является частью франко-германского предложения", - заявил посол США в эфире телеканала К1.
Он добавил, что Вашингтон поддерживает Сербию на пути к членству в ЕС, чему должно способствовать урегулирование в Косово. Хилл также в очередной раз призвал Белград определиться по конфликту на Украине - "быть на стороне Запада или на ничейной территории".
Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак в понедельник вечером нанес визит в столицу Сербии. Перед этим он посетил Приштину, где провел встречу с премьером самопровозглашенной республики, который поддержал предлагаемый Западом план нормализации отношений с Белградом.
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Сербский президент Александр Вучич перед встречей со спецпредставителем ЕС написал в соцсетях, что косовоалбанские власти и Запад могут только мечтать о признании Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Приштины. После разговора он сообщил, что Лайчак в беседе за закрытыми дверями "во всем его понял".
Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента поздно вечером в пятницу большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН".
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Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Вучич ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
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