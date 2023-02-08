https://ria.ru/20230208/sekta-1850508584.html
В Херсонской области ликвидировали головной офис "Свидетелей Иеговы"*
В Херсонской области ликвидировали головной офис "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 08.02.2023
В Херсонской области ликвидировали головной офис "Свидетелей Иеговы"*
В Херсонской области ликвидирован офис запрещенной в России за экстремизм религиозной организации "Свидетелей Иеговы"*, сообщается в телеграм-канале МВД медиа. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:49
2023-02-08T11:49
2023-02-08T12:13
россия
херсонская область
свидетели иеговы
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Херсонской области ликвидирован офис запрещенной в России за экстремизм религиозной организации "Свидетелей Иеговы"*, сообщается в телеграм-канале МВД медиа.Ячейка работала в двух районах Херсонской области, собрания и обряды адепты проводили в так называемом "Зале царства" в селе Новософиевка Голопристанского округа. Выявлен склад запрещенной литературы, состоящий из более чем 4 тысяч книг, журналов, листовок и иных агитационных материалов, установлена личность руководителя и активных участников собраний."Оперативными сотрудниками ВУМВД в Херсонской области пресечено функционирование головного офиса местной ячейки организации "Свидетели Иеговы"*, деятельность которой на территории России запрещена по решению Верховного суда Российской Федерации с апреля 2017 года", - говорится в релизе.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 282.2 УК РФ.В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20221126/prigovor-1834408547.html
https://ria.ru/20221222/yacheyka-1840443423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , свидетели иеговы, происшествия
Россия, Херсонская область , Свидетели Иеговы, Происшествия
11:49 08.02.2023 (обновлено: 12:13 08.02.2023)
В Херсонской области ликвидировали головной офис "Свидетелей Иеговы"*
В Херсонской области ликвидировали головной офис запрещенных в России "Свидетелей Иеговы"
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
В Херсонской области ликвидирован офис запрещенной в России за экстремизм религиозной организации "Свидетелей Иеговы"*, сообщается
в телеграм-канале МВД медиа.
Ячейка работала в двух районах Херсонской области, собрания и обряды адепты проводили в так называемом "Зале царства" в селе Новософиевка Голопристанского округа. Выявлен склад запрещенной литературы, состоящий из более чем 4 тысяч книг, журналов, листовок и иных агитационных материалов, установлена личность руководителя и активных участников собраний.
"Оперативными сотрудниками ВУМВД в Херсонской области пресечено функционирование головного офиса местной ячейки организации "Свидетели Иеговы"*, деятельность которой на территории России запрещена по решению Верховного суда Российской Федерации с апреля 2017 года", - говорится в релизе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 282.2 УК РФ.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
*Запрещенная в России экстремистская организация