https://ria.ru/20230208/sdelka-1850507437.html

Евросоюз не выполняет своих обещаний по зерновой сделке, заявили в МИД

Евросоюз не выполняет своих обещаний по зерновой сделке, заявили в МИД - РИА Новости, 08.02.2023

Евросоюз не выполняет своих обещаний по зерновой сделке, заявили в МИД

Евросоюз не выполняет своих обещаний по снятию ограничений на экспорт российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки, не прошли даже пробные проводки с... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:44

2023-02-08T11:44

2023-02-08T11:44

экономика

россия

россельхозбанк

оон

swift

антониу гуттереш

сергей вершинин

александр грушко

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз не выполняет своих обещаний по снятию ограничений на экспорт российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки, не прошли даже пробные проводки с остающимся отключенным от SWIFT Россельхозбанком, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. В декабре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил, что усилия по переподключению Россельхозбанка к SWIFT предпринимаются, но их пока недостаточно. "Работа ведется неудовлетворительно, потому что, хотя Еврокомиссия дала разъяснения о том, что якобы санкции, которые вводились против российских сельскохозяйственных операторов, не действуют, это касается перевозок и производства, но на самом деле они оставили в силе весь пакет санкций на усмотрение государств - применять или не применять", - сказал Грушко журналистам. Он отметил, что на практике обещания, которые давал Евросоюз генсеку ООН Антониу Гуттерешу, который "активно включился в реализацию второй части "стамбульского пакета", не выполняются. "Это касается и удобрений, которые продолжают находиться в западных портах. Это касается и вопросов страховки, логистики, заходов наших кораблей, обслуживания сделок российским "Россельхозбанком" - он был отключен от SWIFT. Насколько я знаю, даже пробные проводки не прошли. И это создает огромные препятствия не только для торговли сельскохозяйственными товарами, но и ухудшает состояние продовольственной безопасности", - добавил Грушко. Он подчеркнул, что в рамках зерновой сделки основное количество зерна из украинских портов по-прежнему "идет в страны ЕС". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москве нужны "четкие юридические исключения из санкций" для российских компаний, а также гарантии свободного захода российских судов в европейские порты и иностранных судов - в российские. Одна из ключевых проблем, как отмечал министр, это нахождение под санкциями Россельхозбанка, который является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230116/arest-1845264546.html

https://ria.ru/20230113/zerno-1844532715.html

https://ria.ru/20230208/euroclear-1850490232.html

https://ria.ru/20230205/turtsiya-1849765404.html

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экономика, россия, россельхозбанк, оон, swift, антониу гуттереш, сергей вершинин, александр грушко