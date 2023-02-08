https://ria.ru/20230208/sdelka-1850458206.html
В МИД не видят причин для расширения украинской продукции в зерновой сделке
В МИД не видят причин для расширения украинской продукции в зерновой сделке - РИА Новости, 08.02.2023
В МИД не видят причин для расширения украинской продукции в зерновой сделке
Оснований для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции в рамках "зерновой сделки" нет, особенно в контексте блокирования Киевом РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:13
2023-02-08T08:13
2023-02-08T08:59
экономика
киев
россия
стамбул
петр ильичев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Оснований для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции в рамках "зерновой сделки" нет, особенно в контексте блокирования Киевом по политическим причинам работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Он напомнил, что через полгода после подписания в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" договоренностей по сельхозэкспорту из России и Украины до сих выполняется только "черноморская инициатива" по вывозу украинского продовольствия. "Об эффективной реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта говорить пока не приходится. Под пропагандистские разговоры западников о том, что их санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, нам вместе с экспертами ООН, по сути, приходится работать над изъятиями из вторичных рестрикций", - отметил Ильичев. В этой связи российская позиция по вопросу дальнейшего продолжения "зерновой сделки" остается прежней, добавил Ильичев: без осязаемых результатов по реализации Меморандума Россия-ООН, включая снятие санкционных препятствий для российского сельхозэкспорта, а также устранения географических и номенклатурных "перекосов" в выполнении "черноморской инициативы", "вся концепция "пакетных" Стамбульских договоренностей теряет смысл". "Нет оснований и для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции. Особенно с учётом продолжающегося блокирования Киевом по политическим причинам возобновления прокачки аммиака через трубопровод "Тольятти-Одесса", несмотря на то, что соответствующий пункт прописан в обоих Стамбульских документах", - заключил высокопоставленный российский дипломат. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
https://ria.ru/20230206/sdelka-1850126622.html
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экономика, киев, россия, стамбул, петр ильичев, оон
Экономика, Киев, Россия, Стамбул, Петр Ильичев, ООН
08:13 08.02.2023 (обновлено: 08:59 08.02.2023)
В МИД не видят причин для расширения украинской продукции в зерновой сделке
Ильичев: оснований для расширения перечня украинской продукции в зерновой сделке нет
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Оснований для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции в рамках "зерновой сделки" нет, особенно в контексте блокирования Киевом по политическим причинам работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Он напомнил, что через полгода после подписания в Стамбуле
22 июля 2022 года "пакетных" договоренностей по сельхозэкспорту из России и Украины
до сих выполняется только "черноморская инициатива" по вывозу украинского продовольствия.
"Об эффективной реализации Меморандума Россия-ООН
по нормализации отечественного сельхозэкспорта говорить пока не приходится. Под пропагандистские разговоры западников о том, что их санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения, нам вместе с экспертами ООН, по сути, приходится работать над изъятиями из вторичных рестрикций", - отметил Ильичев.
В этой связи российская позиция по вопросу дальнейшего продолжения "зерновой сделки" остается прежней, добавил Ильичев: без осязаемых результатов по реализации Меморандума Россия-ООН, включая снятие санкционных препятствий для российского сельхозэкспорта, а также устранения географических и номенклатурных "перекосов" в выполнении "черноморской инициативы", "вся концепция "пакетных" Стамбульских договоренностей теряет смысл".
"Нет оснований и для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции. Особенно с учётом продолжающегося блокирования Киевом по политическим причинам возобновления прокачки аммиака через трубопровод "Тольятти-Одесса", несмотря на то, что соответствующий пункт прописан в обоих Стамбульских документах", - заключил высокопоставленный российский дипломат.