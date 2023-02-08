https://ria.ru/20230208/sbu-1850554819.html

СБУ провела проверку против экс-главы ведомства Баканова

СБУ провела проверку против экс-главы ведомства Баканова - РИА Новости, 08.02.2023

СБУ провела проверку против экс-главы ведомства Баканова

Служба безопасности Украины провела проверку в отношении бывшего главы ведомства Ивана Баканова, ее результаты засекречены, пишет в среду издание "Украинская... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:23

2023-02-08T14:23

2023-02-08T14:23

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины провела проверку в отношении бывшего главы ведомства Ивана Баканова, ее результаты засекречены, пишет в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ. "В СБУ "Украинской правде" отметили, что провели проверку в отношении бывшего главы спецслужбы Ивана Баканова, в то же время ее результаты являются информацией с ограниченным доступом", - пишет издание. Парламент Украины во вторник проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка. Малюк исполнял обязанности главы службы безопасности с июля 2022 года, с августа он также является членом Совета национальной безопасности и обороны. Его предшественник Иван Баканов был отстранен от выполнения обязанностей главы СБУ указом Владимира Зеленского за многочисленные факты госизмены среди сотрудников ведомства.

https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, иван баканов, служба безопасности украины