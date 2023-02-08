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СБУ провела проверку против экс-главы ведомства Баканова
СБУ провела проверку против экс-главы ведомства Баканова - РИА Новости, 08.02.2023
СБУ провела проверку против экс-главы ведомства Баканова
Служба безопасности Украины провела проверку в отношении бывшего главы ведомства Ивана Баканова, ее результаты засекречены, пишет в среду издание "Украинская... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:23
2023-02-08T14:23
2023-02-08T14:23
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иван баканов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины провела проверку в отношении бывшего главы ведомства Ивана Баканова, ее результаты засекречены, пишет в среду издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ. "В СБУ "Украинской правде" отметили, что провели проверку в отношении бывшего главы спецслужбы Ивана Баканова, в то же время ее результаты являются информацией с ограниченным доступом", - пишет издание. Парламент Украины во вторник проголосовал за назначение главой Службы безопасности Украины исполняющего обязанности главы ведомства Василия Малюка. Малюк исполнял обязанности главы службы безопасности с июля 2022 года, с августа он также является членом Совета национальной безопасности и обороны. Его предшественник Иван Баканов был отстранен от выполнения обязанностей главы СБУ указом Владимира Зеленского за многочисленные факты госизмены среди сотрудников ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, иван баканов, служба безопасности украины
В мире, Украина, Иван Баканов, Служба безопасности Украины
СБУ провела проверку против экс-главы ведомства Баканова
СБУ провела проверку против экс-главы ведомства Баканова, но засекретила результаты