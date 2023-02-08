https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850616531.html
В Германии раскрыли, в чем секрет "удивительной мощи России"
В Германии раскрыли, в чем секрет "удивительной мощи России" - РИА Новости, 08.02.2023
В Германии раскрыли, в чем секрет "удивительной мощи России"
Экономические санкции не смогли навредить российской экономике, несмотря на прогнозы западных аналитиков, написал журналист Эдвард Штайнер в статье для издания... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:54
2023-02-08T16:54
2023-02-08T17:33
россия
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москва
владимир путин
welt
политика
санкции
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Экономические санкции не смогли навредить российской экономике, несмотря на прогнозы западных аналитиков, написал журналист Эдвард Штайнер в статье для издания Die Welt.По словам автора статьи, причина удивительной экономической мощи России кроется в богатой ресурсной базе, позволившей ей нарастить экспорт сырья, а также в разумной реакции Центрального банка на экономические ограничения.Кроме того, в страну увеличился приток не только повседневных товаров, но и высоких технологий, отметил Штайнер."В целом импорт товаров и услуг за 2022 год составил колоссальные 346 миллиардов долларов", — уточнил он.Обозреватель также отметил желание многих стран продолжать сотрудничество с Россией, несмотря на угрозы со стороны США и европейских стран."Китай, Турция, Индия продолжают сотрудничать с Москвой, что открыло им большие возможности", — добавил Штайнер.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230208/ekonomika-1850478772.html
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РИА Новости
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россия, сша, москва, владимир путин, welt, политика, санкции
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Welt, Политика, Санкции
16:54 08.02.2023 (обновлено: 17:33 08.02.2023)
В Германии раскрыли, в чем секрет "удивительной мощи России"
Welt: секрет удивительной мощи экономики России кроется в ресурсах и разумном руководстве
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Экономические санкции не смогли навредить российской экономике, несмотря на прогнозы западных аналитиков, написал журналист Эдвард Штайнер в статье для издания Die Welt
.
"С начала спецоперации Москва отлично заработала на экспорте, а слаженная работа руководства помогла добиться укрепления рубля", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, причина удивительной экономической мощи России
кроется в богатой ресурсной базе, позволившей ей нарастить экспорт сырья, а также в разумной реакции Центрального банка на экономические ограничения.
Кроме того, в страну увеличился приток не только повседневных товаров, но и высоких технологий, отметил Штайнер.
"В целом импорт товаров и услуг за 2022 год составил колоссальные 346 миллиардов долларов", — уточнил он.
Обозреватель также отметил желание многих стран продолжать сотрудничество с Россией, несмотря на угрозы со стороны США
и европейских стран.
"Китай, Турция, Индия продолжают сотрудничать с Москвой, что открыло им большие возможности", — добавил Штайнер.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.