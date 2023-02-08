https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html
ЕС усилит санкции против России
ЕС усилит санкции против России - РИА Новости, 08.02.2023
ЕС усилит санкции против России
Евросоюз усилит санкции против России в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:50
2023-02-08T14:50
2023-02-08T14:57
россия
евросоюз
в мире
германия
украина
олаф шольц
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз усилит санкции против России в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, это будет "ясный сигнал" российской стороне, что ее намерения на Украине не имеют успеха.
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850503771.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, германия, украина, олаф шольц, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Санкции в отношении России
14:50 08.02.2023 (обновлено: 14:57 08.02.2023)
ЕС усилит санкции против России
Канцлер Германии Шольц: ЕС усилит санкции против России в ближайшее время