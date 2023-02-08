https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html

ЕС усилит санкции против России

ЕС усилит санкции против России - РИА Новости, 08.02.2023

ЕС усилит санкции против России

Евросоюз усилит санкции против России в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:50

2023-02-08T14:50

2023-02-08T14:57

россия

евросоюз

в мире

германия

украина

олаф шольц

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз усилит санкции против России в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, это будет "ясный сигнал" российской стороне, что ее намерения на Украине не имеют успеха.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850503771.html

россия

германия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, евросоюз, в мире, германия, украина, олаф шольц, санкции в отношении россии