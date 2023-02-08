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ЕС усилит санкции против России - РИА Новости, 08.02.2023
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ЕС усилит санкции против России
ЕС усилит санкции против России - РИА Новости, 08.02.2023
ЕС усилит санкции против России
Евросоюз усилит санкции против России в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:50
2023-02-08T14:57
россия
евросоюз
в мире
германия
украина
олаф шольц
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз усилит санкции против России в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.По его словам, это будет "ясный сигнал" российской стороне, что ее намерения на Украине не имеют успеха.
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россия, евросоюз, в мире, германия, украина, олаф шольц, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Санкции в отношении России
14:50 08.02.2023 (обновлено: 14:57 08.02.2023)
 
ЕС усилит санкции против России

Канцлер Германии Шольц: ЕС усилит санкции против России в ближайшее время

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз усилит санкции против России в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России - к годовщине начала войны", - сказал Шольц, выступая в бундестаге в среду.
По его словам, это будет "ясный сигнал" российской стороне, что ее намерения на Украине не имеют успеха.
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СМИ: Великобритания анонсировала новые санкции против России
 
РоссияЕвросоюзВ миреГерманияУкраинаОлаф ШольцСанкции в отношении России
 
 
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