Рейтинг@Mail.ru
Британия расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850549026.html
Британия расширила список антироссийских санкций
Британия расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 08.02.2023
Британия расширила список антироссийских санкций
Великобритания ввела санкции против 15 физических и юридических лиц из России, следует из списка на сайте британского правительства. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:08
2023-02-08T15:16
россия
санкции в отношении россии
в мире
великобритания
евгений школов
борис титов
павел титов
деловая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 15 физических и юридических лиц из России, следует из списка на сайте британского правительства.В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц.В частности, санкции коснулись российского разработчика и производителя беспилотных летательных аппаратов Zala Aero."Zala Aero Group является базирующимся в России производителем беспилотных летательных аппаратов. Он производит… ряд БПЛА, которые обширно используются Вооруженными силами Российской Федерации на Украине", - сказано в документе.Санкции Британии против РФ также затронут компании "Ростехкомплект", "Оборонлогистика", "Топаз", завод "Универсалмаш", сообщается в документе, опубликованном на сайте британского правительства.Указывается, что "вводимые сегодня санкции нацелены на организации, на которые опираются" силы РФ. С упоминанием того, чем, по данным британских властей, занимаются эти организации, в списке перечислены: ЦСТ, "Ростехкомплект", "Оборонлогистика", "Универсалмаш", "Липецк" и "Топаз".Помимо этого, санкции затронули компанию "Москомсвязь".В очередной список санкций Великобритании против РФ включен председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик.Под новые британские санкции также попали Сергей Руднов, который в документе указан как владелец СМИ Regnum, Николай Егоров, указанный как владелец компании "Энергетика. Содружество. Успех", Светлана Кривоногих, названная акционером банка "Россия", Виктор Мячин, который указан как владелец компании "Аэростарт".Под санкции Британии в том числе попал бывший помощник президента РФ и нынешний заместитель председателя совета директоров АО "СО ЕЭС" Евгений Школов, говорится в заявлении британского правительства."Сегодня также попал под санкции: Евгений Школов, бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров АО "Системный оператор Единой энергетической системы"", - говорится в заявлении.Новые санкции Британии коснулись уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.Согласно заявлению на сайте британского правительства, помимо самого Титова, новые рестрикции также затронули и его сына - президента общественной организации "Деловая Россия" Павла Титова.Всего Британия уже ввела санкции против свыше 1,3 тысячи человек и компаний, связанных с Россией.
https://ria.ru/20230207/proekt-1850399214.html
https://ria.ru/20230201/ekonomika-1849009331.html
https://ria.ru/20230206/neft-1850039106.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкции в отношении россии, в мире, великобритания, евгений школов, борис титов, павел титов, деловая россия, со еэс
Россия, Санкции в отношении России, В мире, Великобритания, Евгений Школов, Борис Титов, Павел Титов, Деловая Россия, СО ЕЭС
14:08 08.02.2023 (обновлено: 15:16 08.02.2023)
 
Британия расширила список антироссийских санкций

МИД Великобритании сообщил о расширении списка санкций против России на 15 позиций

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 15 физических и юридических лиц из России, следует из списка на сайте британского правительства.
В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц.
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 19:28
В Британии представили проект о конфискации замороженных российских активов
В частности, санкции коснулись российского разработчика и производителя беспилотных летательных аппаратов Zala Aero.
"Zala Aero Group является базирующимся в России производителем беспилотных летательных аппаратов. Он производит… ряд БПЛА, которые обширно используются Вооруженными силами Российской Федерации на Украине", - сказано в документе.
Санкции Британии против РФ также затронут компании "Ростехкомплект", "Оборонлогистика", "Топаз", завод "Универсалмаш", сообщается в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Указывается, что "вводимые сегодня санкции нацелены на организации, на которые опираются" силы РФ. С упоминанием того, чем, по данным британских властей, занимаются эти организации, в списке перечислены: ЦСТ, "Ростехкомплект", "Оборонлогистика", "Универсалмаш", "Липецк" и "Топаз".
Помимо этого, санкции затронули компанию "Москомсвязь".
Прохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 16:19
"Хуже некуда". В Британии пожаловались на резко ухудшившиеся условия жизни
В очередной список санкций Великобритании против РФ включен председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик.
Под новые британские санкции также попали Сергей Руднов, который в документе указан как владелец СМИ Regnum, Николай Егоров, указанный как владелец компании "Энергетика. Содружество. Успех", Светлана Кривоногих, названная акционером банка "Россия", Виктор Мячин, который указан как владелец компании "Аэростарт".
Под санкции Британии в том числе попал бывший помощник президента РФ и нынешний заместитель председателя совета директоров АО "СО ЕЭС" Евгений Школов, говорится в заявлении британского правительства.
"Сегодня также попал под санкции: Евгений Школов, бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров АО "Системный оператор Единой энергетической системы"", - говорится в заявлении.
Новые санкции Британии коснулись уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Согласно заявлению на сайте британского правительства, помимо самого Титова, новые рестрикции также затронули и его сына - президента общественной организации "Деловая Россия" Павла Титова.
Всего Британия уже ввела санкции против свыше 1,3 тысячи человек и компаний, связанных с Россией.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 14:34
В ЕС предположили, какими будут потери России из-за санкций по нефти
 
РоссияСанкции в отношении РоссииВ миреВеликобританияЕвгений ШколовБорис ТитовПавел ТитовДеловая РоссияСО ЕЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала