https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850549026.html

Британия расширила список антироссийских санкций

Британия расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 08.02.2023

Британия расширила список антироссийских санкций

Великобритания ввела санкции против 15 физических и юридических лиц из России, следует из списка на сайте британского правительства. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:08

2023-02-08T14:08

2023-02-08T15:16

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 15 физических и юридических лиц из России, следует из списка на сайте британского правительства.В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц.В частности, санкции коснулись российского разработчика и производителя беспилотных летательных аппаратов Zala Aero."Zala Aero Group является базирующимся в России производителем беспилотных летательных аппаратов. Он производит… ряд БПЛА, которые обширно используются Вооруженными силами Российской Федерации на Украине", - сказано в документе.Санкции Британии против РФ также затронут компании "Ростехкомплект", "Оборонлогистика", "Топаз", завод "Универсалмаш", сообщается в документе, опубликованном на сайте британского правительства.Указывается, что "вводимые сегодня санкции нацелены на организации, на которые опираются" силы РФ. С упоминанием того, чем, по данным британских властей, занимаются эти организации, в списке перечислены: ЦСТ, "Ростехкомплект", "Оборонлогистика", "Универсалмаш", "Липецк" и "Топаз".Помимо этого, санкции затронули компанию "Москомсвязь".В очередной список санкций Великобритании против РФ включен председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик.Под новые британские санкции также попали Сергей Руднов, который в документе указан как владелец СМИ Regnum, Николай Егоров, указанный как владелец компании "Энергетика. Содружество. Успех", Светлана Кривоногих, названная акционером банка "Россия", Виктор Мячин, который указан как владелец компании "Аэростарт".Под санкции Британии в том числе попал бывший помощник президента РФ и нынешний заместитель председателя совета директоров АО "СО ЕЭС" Евгений Школов, говорится в заявлении британского правительства."Сегодня также попал под санкции: Евгений Школов, бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров АО "Системный оператор Единой энергетической системы"", - говорится в заявлении.Новые санкции Британии коснулись уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.Согласно заявлению на сайте британского правительства, помимо самого Титова, новые рестрикции также затронули и его сына - президента общественной организации "Деловая Россия" Павла Титова.Всего Британия уже ввела санкции против свыше 1,3 тысячи человек и компаний, связанных с Россией.

https://ria.ru/20230207/proekt-1850399214.html

https://ria.ru/20230201/ekonomika-1849009331.html

https://ria.ru/20230206/neft-1850039106.html

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россия, санкции в отношении россии, в мире, великобритания, евгений школов, борис титов, павел титов, деловая россия, со еэс