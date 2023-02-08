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Сунак попросил выяснить, какие самолеты возможно передать Киеву, пишут СМИ
Сунак попросил выяснить, какие самолеты возможно передать Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
Сунак попросил выяснить, какие самолеты возможно передать Киеву, пишут СМИ
Премьер Британии Риши Сунак попросил главу Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине, сообщает британский... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:42
2023-02-08T18:42
2023-02-08T18:42
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер Британии Риши Сунак попросил главу Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине, сообщает британский телеканал Sky News. В среду Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. "Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Британия потенциально может передать Украине", - пишет Sky News на своем сайте со ссылкой на представителя Даунинг-стрит. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850649944.html
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в мире, украина, россия, риши сунак, бен уоллес, владимир зеленский, нато, киев, великобритания
В мире, Украина, Россия, Риши Сунак, Бен Уоллес, Владимир Зеленский, НАТО, Киев, Великобритания
Сунак попросил выяснить, какие самолеты возможно передать Киеву, пишут СМИ
Sky: премьер Британии Сунак попросил выяснить, какие самолеты Лондон может передать Киеву