Российский самолет Бе-200 прибыл в Турцию тушить пожары после землетрясения

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский танкер Бе-200 прибыл в международный аэропорт Адана на юге Турции для тушения крупных очагов пожаров, возникших после серии мощных подземных толчков, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Пожар на территории порта Искендерун возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета. В порту периодически слышны взрывы. "В международный аэропорт Адана прибыл самолет-амфибия Бе-200 для борьбы с очагами пожаров после землетрясения", - сказал собеседник агентства. Россия уже имеет опыт борьбы с крупными возгораниями после землетрясений с помощью авиации. В августе 1999 года после мощного подземного толчка возник пожар на нефтехимическом комплексе концерна "Тюпраш" в турецком Измите. Существовала угроза взрывов резервуаров со значительными запасами тяжелой нефти. Пожар удалось победить с помощью трех российских самолетов-танкеров Ил-76, "водяным ударом" сбивших пламя. Инициатором использования этих самолетов была Россия. Двухмоторный турбореактивный амфибийный самолет Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Он может эксплуатироваться с аэродромов класса "В" (длина взлетной полосы - 1,8 тысячи метров), а также с поверхности моря, рек и озер при глубине не менее двух метров и волнении моря до трех баллов. Экипаж самолета - два человека. Максимальная взлетная масса в противопожарном варианте до 37,9 тонны. Запас воды в противопожарной модификации - 12 тонн. За одну заправку топливом самолет может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды. Крейсерская скорость - 710 километров в час, дальность полета в противопожарном варианте (с аварийным носимым запасом топлива на один час полета) - 3,6 тысячи километров. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло почти 6,3 тысячи, раненых более – 37,1 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский танкер Бе-200 прибыл в международный аэропорт Адана на юге Турции для тушения крупных очагов пожаров, возникших после серии мощных подземных толчков, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Пожар на территории порта Искендерун возник в понедельник вечером в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Сейчас порт не работает, при землетрясении повреждена его инфраструктура. Министерство национальной обороны Турции сообщило во вторник, что пока идет борьба с огнем с применением вертолетов и самолета. В порту периодически слышны взрывы.
"В международный аэропорт Адана прибыл самолет-амфибия Бе-200 для борьбы с очагами пожаров после землетрясения", - сказал собеседник агентства.
Россия уже имеет опыт борьбы с крупными возгораниями после землетрясений с помощью авиации. В августе 1999 года после мощного подземного толчка возник пожар на нефтехимическом комплексе концерна "Тюпраш" в турецком Измите. Существовала угроза взрывов резервуаров со значительными запасами тяжелой нефти. Пожар удалось победить с помощью трех российских самолетов-танкеров Ил-76, "водяным ударом" сбивших пламя. Инициатором использования этих самолетов была Россия.
Двухмоторный турбореактивный амфибийный самолет Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Он может эксплуатироваться с аэродромов класса "В" (длина взлетной полосы - 1,8 тысячи метров), а также с поверхности моря, рек и озер при глубине не менее двух метров и волнении моря до трех баллов. Экипаж самолета - два человека.
Максимальная взлетная масса в противопожарном варианте до 37,9 тонны. Запас воды в противопожарной модификации - 12 тонн. За одну заправку топливом самолет может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды. Крейсерская скорость - 710 километров в час, дальность полета в противопожарном варианте (с аварийным носимым запасом топлива на один час полета) - 3,6 тысячи километров.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, достигло почти 6,3 тысячи, раненых более – 37,1 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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