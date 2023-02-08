https://ria.ru/20230208/rustore-1850609259.html

RuStore вышел из бета-тестирования

RuStore вышел из бета-тестирования - РИА Новости, 08.02.2023

RuStore вышел из бета-тестирования

Российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:36

2023-02-08T16:36

2023-02-08T16:36

экономика

технологии

россия

google

google android

вконтакте

mail.ru group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792943054_0:102:3054:1820_1920x0_80_0_0_6ab37799ea472e589c0b23251d61aa92.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений, говорится в сообщении компании VK, разработавшей маркетплейс. VK совместно с Минцифры РФ в конце мая прошлого года в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. "Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования. ...На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, - размещать приложения и получать прибыль", - говорится в сообщении. По данным компании, в RuStore уже опубликованы около 5000 приложений, а всего на платформе зарегистрированы 3500 издателей, половина из которых - это инди-разработчики, занимающиеся самостоятельной разработкой программ без финансовой поддержки крупных компаний.

https://ria.ru/20230208/bilayn-1850481932.html

https://ria.ru/20230207/google-1850365099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, google, google android, вконтакте, mail.ru group