Рейтинг@Mail.ru
RuStore вышел из бета-тестирования - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/rustore-1850609259.html
RuStore вышел из бета-тестирования
RuStore вышел из бета-тестирования - РИА Новости, 08.02.2023
RuStore вышел из бета-тестирования
Российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:36
2023-02-08T16:36
экономика
технологии
россия
google
google android
вконтакте
mail.ru group
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792943054_0:102:3054:1820_1920x0_80_0_0_6ab37799ea472e589c0b23251d61aa92.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений, говорится в сообщении компании VK, разработавшей маркетплейс. VK совместно с Минцифры РФ в конце мая прошлого года в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. "Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования. ...На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, - размещать приложения и получать прибыль", - говорится в сообщении. По данным компании, в RuStore уже опубликованы около 5000 приложений, а всего на платформе зарегистрированы 3500 издателей, половина из которых - это инди-разработчики, занимающиеся самостоятельной разработкой программ без финансовой поддержки крупных компаний.
https://ria.ru/20230208/bilayn-1850481932.html
https://ria.ru/20230207/google-1850365099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792943054_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_0b0a1adf438291f52631b49f6a5917bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, google, google android, вконтакте, mail.ru group
Экономика, Технологии, Россия, Google, Google Android, ВКонтакте, Mail.Ru Group
16:36 08.02.2023
 
RuStore вышел из бета-тестирования

В VK сообщили, что российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений, говорится в сообщении компании VK, разработавшей маркетплейс.
VK совместно с Минцифры РФ в конце мая прошлого года в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.
Открытие скакового сезона в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
10:26
Билайн запустил облачную верификацию вызовов для борьбы с подменой номера
"Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования. ...На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, - размещать приложения и получать прибыль", - говорится в сообщении.
"Иностранные издатели получили доступ к локализованной консоли (личному кабинету - ред.) - интерфейс перевели на английский язык", - добавили в VK.
По данным компании, в RuStore уже опубликованы около 5000 приложений, а всего на платформе зарегистрированы 3500 издателей, половина из которых - это инди-разработчики, занимающиеся самостоятельной разработкой программ без финансовой поддержки крупных компаний.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 17:50Медиавойны
"Газпром-Медиа Холдинг" прекратил работу с корпорацией Google
 
ЭкономикаТехнологииРоссияGoogleGoogle AndroidВКонтактеMail.Ru Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала