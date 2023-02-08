https://ria.ru/20230208/rustore-1850609259.html
RuStore вышел из бета-тестирования
RuStore вышел из бета-тестирования - РИА Новости, 08.02.2023
RuStore вышел из бета-тестирования
Российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:36
2023-02-08T16:36
2023-02-08T16:36
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений, говорится в сообщении компании VK, разработавшей маркетплейс. VK совместно с Минцифры РФ в конце мая прошлого года в ответ на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android. "Официальный российский магазин приложений для Android объявляет о выходе из режима бета-тестирования. ...На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, - размещать приложения и получать прибыль", - говорится в сообщении. По данным компании, в RuStore уже опубликованы около 5000 приложений, а всего на платформе зарегистрированы 3500 издателей, половина из которых - это инди-разработчики, занимающиеся самостоятельной разработкой программ без финансовой поддержки крупных компаний.
https://ria.ru/20230208/bilayn-1850481932.html
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Экономика, Технологии, Россия, Google, Google Android, ВКонтакте, Mail.Ru Group
RuStore вышел из бета-тестирования
В VK сообщили, что российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования