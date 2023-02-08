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Ученые разгадали тайну мумифицированной "русалки" из буддийского храма - РИА Новости, 08.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230208/rusalka-1850604504.html
Ученые разгадали тайну мумифицированной "русалки" из буддийского храма
Ученые разгадали тайну мумифицированной "русалки" из буддийского храма - РИА Новости, 08.02.2023
Ученые разгадали тайну мумифицированной "русалки" из буддийского храма
Ученые Университета науки и искусств Курасики разгадали тайну хранившейся в буддистском храме мумии "русалки", сообщило учебное заведение на своем сайте. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:30
2023-02-08T16:31
религия
япония
осака (город)
нидерланды
британский музей
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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Ученые Университета науки и искусств Курасики разгадали тайну хранившейся в буддистском храме мумии "русалки", сообщило учебное заведение на своем сайте. Мумия представляет собой засушенное существо с хвостом и хвостовыми плавниками, как у рыбы, в нижней части туловища, и с головой, похожей на человеческую, и поднятыми к лицу руками в верхней части. Исследование с разрешения храма Канъэндзи-Эндзиин проводилось с февраля прошлого года с помощью рентген-излечения, компьютерной томографии, анализа ДНК, электронного микроскопа и метода углеродного анализа. В результате выяснилось, что хвост "русалки" - это часть от рыбы семейства горбылевых, руки, плечи и лицо обтянуты кожей иглобрюхой рыбы фугу, а внутренняя часть туловища и головы набита ватой и бумагой. На снимках хорошо видно, что никакого подобия черепа или скелета в верхней части нет, в отличие от нижней части "русалки", где хорошо видны плавники и хребет. Волосы на голове принадлежат млекопитающему, а ногти – животному. Возраст чешуи относят ко второй половине 1800-х годов. В голове и нижней части есть металлические иглы. Таким образом, предположительно, мумия "русалки" была изготовлена человеком. О том, как "русалка попала в храм доподлинно неизвестно, но из сохранившегося документа, следует, что она якобы попала в сети примерно в 1736-1740 годах и была продана в Осаке некоему Кодзиме. В 1906 году у семьи Кодзима ее купил некий Тоёсиро Комори. Ученые сообщают, что на сегодняшний день известно о 13 подобных мумиях "русалок", хранящихся в Японии. В основном они запечатлены в двух позах – похожей на картину Мунка "Крик", как та, которая была исследована, и лежащая на животе. Записи о русалках встречаются в Японии начиная с XVII века. Известно также, что мумии японских "русалок" хранятся в некоторых европейских музеях, в частности, в Британском музее и Музее этнологии города Лейдена в Нидерландах. Подобное исследование проведено впервые.
https://ria.ru/20230204/mumii-1849569529.html
https://ria.ru/20230101/muromets-1834324577.html
япония
осака (город)
нидерланды
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япония, осака (город), нидерланды, британский музей
Религия, Япония, Осака (город), Нидерланды, Британский музей
16:30 08.02.2023 (обновлено: 16:31 08.02.2023)
 
Ученые разгадали тайну мумифицированной "русалки" из буддийского храма

Японские ученые ответили на главный вопрос о мумии "русалки" из буддийского храма

© Фото : Kurashiki University of Science and The ArtsМумия "русалки", хранившаяся в храме Канъэндзи-Эндзиин
Мумия русалки, хранившаяся в храме Канъэндзи-Эндзиин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Kurashiki University of Science and The Arts
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Ученые Университета науки и искусств Курасики разгадали тайну хранившейся в буддистском храме мумии "русалки", сообщило учебное заведение на своем сайте.
Мумия представляет собой засушенное существо с хвостом и хвостовыми плавниками, как у рыбы, в нижней части туловища, и с головой, похожей на человеческую, и поднятыми к лицу руками в верхней части.
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Исследование с разрешения храма Канъэндзи-Эндзиин проводилось с февраля прошлого года с помощью рентген-излечения, компьютерной томографии, анализа ДНК, электронного микроскопа и метода углеродного анализа. В результате выяснилось, что хвост "русалки" - это часть от рыбы семейства горбылевых, руки, плечи и лицо обтянуты кожей иглобрюхой рыбы фугу, а внутренняя часть туловища и головы набита ватой и бумагой.
На снимках хорошо видно, что никакого подобия черепа или скелета в верхней части нет, в отличие от нижней части "русалки", где хорошо видны плавники и хребет. Волосы на голове принадлежат млекопитающему, а ногти – животному. Возраст чешуи относят ко второй половине 1800-х годов. В голове и нижней части есть металлические иглы. Таким образом, предположительно, мумия "русалки" была изготовлена человеком.
О том, как "русалка попала в храм доподлинно неизвестно, но из сохранившегося документа, следует, что она якобы попала в сети примерно в 1736-1740 годах и была продана в Осаке некоему Кодзиме. В 1906 году у семьи Кодзима ее купил некий Тоёсиро Комори.
Ученые сообщают, что на сегодняшний день известно о 13 подобных мумиях "русалок", хранящихся в Японии. В основном они запечатлены в двух позах – похожей на картину Мунка "Крик", как та, которая была исследована, и лежащая на животе. Записи о русалках встречаются в Японии начиная с XVII века. Известно также, что мумии японских "русалок" хранятся в некоторых европейских музеях, в частности, в Британском музее и Музее этнологии города Лейдена в Нидерландах. Подобное исследование проведено впервые.
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